Le XV de France en alerte ! Sowakula, Tuisova, Botitu... Les Fidji annoncent une sélection explosive

Pita Gus Sowakula, Josua Tuisova, Botitu, Maqala… Les Flying Fijians débarquent avec du lourd en novembre face au XV de France.

Pita Gus Sowakula, le nom qui intrigue

À moins d’un mois de leur choc face au XV de France, le 15 novembre prochain, à Bordeaux, les Flying Fijians viennent de dévoiler un groupe de 34 joueurs pour préparer leur tournée d’automne. Un groupe dense, puissant, et surtout très familier pour les suiveurs du rugby français, avec pas moins de 16 joueurs évoluant en Top 14 ou en Pro D2.

Parmi les noms qui sautent aux yeux, celui de Pita Gus Sowakula. L’ancien All Black (2 sélections), désormais troisième ligne à Clermont, a été officiellement intégré au groupe fidjien.

À 30 ans, le puissant flanker passé par les Chiefs va pouvoir apporter son expérience du haut niveau, dans un secteur déjà bien fourni avec Lekima Tagitagivalu (Racing 92) ou encore l’excellent Bill Mata (Bristol Bears).

Le XV de France est prévenu

Devant, on retrouve Atunaisa Sokobale (Castres) et Setareki Turagacoke (Stade Français), tandis qu’à la charnière, Caleb Muntz, désormais à Provence Rugby, pourrait retrouver une place de titulaire.

Mais c’est derrière que ça pique le plus : Tuisova, Botitu, Maqala, Masi, Wainiqolo, Ravutaumada, Rayasi… Une ligne de trois-quarts 100 % explosive, 100 % Top 14. Rien que ça.

Le sélectionneur reste fidèle à l’ossature des Fijian Drua qui composent l’essentiel du groupe, tout en injectant de l’expérience venue d’Europe et du Japon. Un savant mélange qui vise clairement à élever le niveau des Fidji, quart-finalistes de la dernière Coupe du monde.

Entre puissance devant, dynamiteurs derrière, ce groupe fidjien a des arguments à faire valoir. Le XV de France, qui rêve d’une tournée d’automne parfaite, sait qu’il n’aura pas le droit à l’erreur face à cette armada venue du Pacifique.