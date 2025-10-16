Le XV de France en alerte ! Sowakula, Tuisova, Botitu... Les Fidji annoncent une sélection explosive
Pourquoi le XV de France doit craindre les Fidji.
Pita Gus Sowakula, Josua Tuisova, Botitu, Maqala… Les Flying Fijians débarquent avec du lourd en novembre face au XV de France.

Pita Gus Sowakula, le nom qui intrigue

À moins d’un mois de leur choc face au XV de France, le 15 novembre prochain, à Bordeaux, les Flying Fijians viennent de dévoiler un groupe de 34 joueurs pour préparer leur tournée d’automne. Un groupe dense, puissant, et surtout très familier pour les suiveurs du rugby français, avec pas moins de 16 joueurs évoluant en Top 14 ou en Pro D2.

Parmi les noms qui sautent aux yeux, celui de Pita Gus Sowakula. L’ancien All Black (2 sélections), désormais troisième ligne à Clermont, a été officiellement intégré au groupe fidjien.

Piliers : Haereiti Hetet — Fijian Drua (Super Rugby Pacific) ; Mesake Doge — Fijian Drua ; Eroni MawiSaracens (Premiership, Angleterre) ; Samuela (Samu) Tawake — Fijian Drua ; Atu(naisa) Sokobale — Castres Olympique (Top 14) ; Tim HoytWorcester Warriors (RFU Championship, Angleterre)
Talonneurs : Tevita Ikanivere — Mie Honda Heat (Japan Rugby League One) ; Zuriel Togiatama — Fijian Drua ; Kavaia Tagivetaua — Fijian Drua ;
Deuxièmes lignes : Isoa Nasilasila — Fijian Drua ; Mesake Vocevoce — Fijian Drua ; Temo Mayanavanua — Fijian Drua ; Setareki Turagacoke — Stade Français Paris (Top 14) ;
Troisièmes lignes : Lekima Tagitagivalu — Racing 92 (Top 14) ; Elia Canakaivata — Fijian Drua ; Motikai Murray — Fijian Drua ; Vilimoni Mata — Bristol Bears (Premiership, Angleterre) ; Pita-Gus Sowakula — ASM Clermont Auvergne (Top 14) ;

À 30 ans, le puissant flanker passé par les Chiefs va pouvoir apporter son expérience du haut niveau, dans un secteur déjà bien fourni avec Lekima Tagitagivalu (Racing 92) ou encore l’excellent Bill Mata (Bristol Bears).

Le XV de France est prévenu

Devant, on retrouve Atunaisa Sokobale (Castres) et Setareki Turagacoke (Stade Français), tandis qu’à la charnière, Caleb Muntz, désormais à Provence Rugby, pourrait retrouver une place de titulaire.

Mais c’est derrière que ça pique le plus : Tuisova, Botitu, Maqala, Masi, Wainiqolo, Ravutaumada, Rayasi… Une ligne de trois-quarts 100 % explosive, 100 % Top 14. Rien que ça.

Demis de mêlée : Simione Kuruvoli — Fijian Drua ; Philip Baselala — Fijian Drua ; Sam Wye — Counties Manukau (NPC, Nouvelle-Zélande)
Ouvreurs : Caleb Muntz — Provence Rugby (Pro D2) ; Isaiah Armstrong-Ravula — Fijian Drua ;
Centres : Josua Tuisova — Racing 92 (Top 14) ; Vilimoni Botitu — Castres Olympique (Top 14) ; Sireli MaqalaAviron Bayonnais (Top 14) ; Kalaveti Ravouvou — Bristol Bears ; Iosefo MasiLyon OU (Top 14) ;
Ailiers : Jiuta Wainiqolo — Lyon OU (Top 14) ; Selestino Ravutaumada — Racing 92 (Top 14) ; Ponipate Loganimasi — Fijian Drua ;
Arrière : Salesi Rayasi — Union Bordeaux-Bègles (Top 14) ;

Le sélectionneur reste fidèle à l’ossature des Fijian Drua qui composent l’essentiel du groupe, tout en injectant de l’expérience venue d’Europe et du Japon. Un savant mélange qui vise clairement à élever le niveau des Fidji, quart-finalistes de la dernière Coupe du monde.

Entre puissance devant, dynamiteurs derrière, ce groupe fidjien a des arguments à faire valoir. Le XV de France, qui rêve d’une tournée d’automne parfaite, sait qu’il n’aura pas le droit à l’erreur face à cette armada venue du Pacifique.

