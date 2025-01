6 NATIONS. Le forfait de Flament peut-il aussi rebattre les cartes en 3e ligne et sur le banc ?

Thibaud Flament va manquer les deux premiers matchs du Tournoi des Six Nations. Comment le staff des Bleus va gérer son absence, qui pose un problème dans le secteur de la touche ?

Le XV de France essuie les mauvaises nouvelles les unes après les autres avant de débuter le Tournoi des Six Nations 2025. Comme chaque année, chaque nation compte ses blessés sur la ligne de départ et espère trouver des solutions de secours.

Une infirmerie bien garnie

Au centre, les absents se nomment Gaël Fickou et Jonathan Danty. En 3ᵉ ligne, Charles Ollivon et Anthony Jelonch. Ce mercredi, nous avons appris le forfait de Thibaud Flament, qui devrait être indisponible trois semaines et manquer les deux premiers matchs du Tournoi.

Fabien Galthié doit donc trouver en urgence un remplaçant au Toulousain au poste de numéro 4. Mais ce n’est pas tout, car cette absence pourrait rebattre les cartes sur d’autres postes du paquet d’avant.

Le problème de la touche

En effet, Flament est un atout indispensable pour l’alignement en touche de l’équipe de France. Sans lui, il faut totalement réorganiser ce secteur et repenser les options des différents sauteurs. Pour le remplacer, Joshua Brennan et Hugo Auradou sont les autres numéros 4 de la liste. Tous deux performants dans ce secteur, Auradou semble un ton au-dessus du Toulousain. Avec Emmanuel Meafou pour compléter l’attelage, le XV de France compte dans ses rangs l’un des meilleurs numéros 5 au monde, mais il ne représente pas une option sérieuse en touche.

En général, on se penche donc sur la troisième ligne pour trouver d’autres cibles pour le talonneur. Selon la composition probable révélée par les premiers entrainements, elle pourrait être composée de François Cros, Grégory Alldritt et Paul Boudehent. Des choix logiques au vu des états de forme de chacun et de ce que ces joueurs ont prouvé par le passé en Bleu.

Le hic, ce n’est qu’aucun de ces trois-là n’est un excellent sauteur en touche. Ils sont régulièrement utilisés en club bien-sûr, mais bien loin des meilleurs sauteurs du monde. Au niveau international, les équipes ont souvent trois options de très haut niveau dans leur alignement, apportant beaucoup d’incertitudes pour décrypter les lancers.

Les options sérieuses pour le staff

En France, nous avons la chance d’avoir ces joueurs qui possèdent ce « super-pouvoir » en touche comme aime le décrire Fabien Galthié. Cameron Woki, Esteban Abadie ou encore Alexandre Roumat font partie de cette liste.

La grosse tuile pour Flament. Contre les gallois c'est pas très grave mais espérons qu'il sera remis pour aller en Angleterre.

Ça pose un gros problème de plus pour la touche. Roumat devrait rentrer dans le xv de départ s'il est apte pic.twitter.com/6opPechzmY — Rugby Passion (@RugbyPassioon) January 22, 2025

Si le Toulonnais a été renvoyé en club pour ce week-end de Top 14, Roumat pourrait lui représenter une alternative crédible aux trois monstres installés en troisième ligne. Il a même connu ses premières titularisations en Bleu cet automne face au Japon et aux All Blacks.

Malgré tout, il est blessé depuis trois semaines et devrait retrouver la compétition en club ce week-end. Assez pour convaincre le staff de miser sur lui face au XV du Poireau ? Rien n’est moins sûr. À moins que Fabien Galthié et ses adjoints ne préfèrent l’aligner en lieu et place de Flament plutôt que de bouleverser les choses en troisième ligne ?