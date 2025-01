6 Nations. Ntamack, intouchable chez les Bleus ? ''On n'est jamais installé en équipe de France''

De retour après une longue absence, Ntamack doit prouver qu’il mérite sa place en 10. Laurent Sempéré met en avant la concurrence et l'importance des performances sur le terrain.

L'ouvreur du Stade Toulousain Romain Ntamack, absent depuis août 2023 en raison d'une grave blessure au genou, fait son grand retour parmi les Bleus. Mais sa place de titulaire en 10 est-elle vraiment acquise ?

À deux semaines du coup d'envoi du Tournoi des 6 Nations, Laurent Sempéré s'est confié sur ce retour attendu. Expliquant qu'en dépit de son statut, et de son association avec Antoine Dupont, il devra prouver sa valeur au même titre que ses coéquipiers.

Un retour logique grâce à ses performances

Laurent Sempéré ne laisse planer aucun doute via RMC sur les raisons de la sélection de Ntamack : « De par ses perfs, il s’est imposé dans la liste des 42 », affirme le coach des avants. Le Toulousain revient donc grâce à ses performances en club, mais le staff ne lui offre aucune garantie. « Ses performances à l’entraînement vont naturellement lui faire reprendre sa place ou pas », poursuit Sempéré, insistant sur la méritocratie qui régit le groupe.

La concurrence s’organise avec Ramos et Jalibert

Avec Thomas Ramos qui a assuré l'intérim en 10 lors de la dernière tournée, et un Jalibert performant avec l'UBB et désireux de jouer avec les Bleus, la bataille s'annonce rude pour Ntamack. Le technicien rappelle d'ailleurs que la polyvalence et l'expérience des joueurs du Stade Toulousain, nombreux dans ce groupe de 42, constituent un atout, mais pas un passe-droit.

Si Ntamack parvient à retrouver son niveau, la charnière avec Antoine Dupont pourrait redevenir la référence des Bleus. Leur entente est un atout indéniable, mais Sempéré nuance : « Quand les joueurs arrivent à Marcoussis, je n’ai jamais en tête que lui vient de tel club ou que lui vient de tel club. » L'objectif reste de créer une osmose collective.

Un groupe France qui vit

Les automatismes entre Toulousains, bien que précieux, ne garantissent rien. Le staff reste concentré sur l’état de forme et les performances de chacun, qu’ils soient anciens ou nouveaux dans le groupe.

"On n'est jamais installé en équipe de France. On a des performances qui nous donnent la possibilité ou le statut d'un titulaire. C'est comme ça que ça se passe. Ce sont les performances. Vous savez, c'est le terrain, la performance. Nous, on cherche à avoir la meilleure équipe de France possible, commente ainsi Fabien Galthié via RMC. On ne va pas chercher à faire jouer les copains ou bien les plus beaux".

Alors, Romain Ntamack sera-t-il aligné face au pays de Galles le 31 janvier prochain puis lors de l'intégralité du Tournoi ? On semble s'y diriger, mais rien n'est garanti à 100 %. Surtout dans le rugby de très haut niveau. Mais une chose est certaine, la concurrence s'annonce plus intense que jamais au poste de numéro 10.