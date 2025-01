Du ''Rugby Beaujolais'' au ''Rugby Champagne'', Toulouse/MHR a enflammé les supporters devant leur télé

Toulouse - Montpellier : un match qui a fait vibrer, agacer et rire les supporters. Découvrez les meilleures réactions des fans après cette rencontre sous tension.

Le Stade Toulousain recevait Montpellier ce samedi en ouverture de la 15e journée de Top 14.

Allez les ❤️🖤 que la période de doublon commence bien 🤞 #STMHR — XV de f🔴⚫ (@stadidista) January 25, 2025

Je sens le gros match de Pita Akhi et de Roumat #STMHR — Sandrinou ST64 🖤❤ 6e 🌟 23🥇 (@Sandrinou64) January 25, 2025

Heureusement qu’il joue mal le côté fermé #STMHR January 25, 2025

Veraeghe, ce grand truc tout maigre qui cherche à se farcir Willis.



Contre un proche en détresse psychologique, chacun peut agir. #STMHR — L'autre Con (@DelasalleSamuel) January 25, 2025

Costes ne faisait plus de passes

Désormais il ne les réceptionne plus non plus



Bon



Il est un peu frêle pour devenir pilier droit #STMHR January 25, 2025

C'est une savonnette ce ballon #STMHR — Sandrinou ST64 🖤❤ 6e 🌟 23🥇 (@Sandrinou64) January 25, 2025

Hogg, 15 minutes de jeu

Et ouais, la gnôle ça aide pas le cardio #STMHR pic.twitter.com/nx64tbCEjQ — L'autre Con (@DelasalleSamuel) January 25, 2025

Faut arrêter avec ces passes à la con 🤦🏻‍♂️😤#STMHR #Top14 — Siffleur/la colline_Zaï x4 (@JSx2mP) January 25, 2025

On fait n’importe quoi on veut juste faire du spectacle #STMHR — Antoine Rigaud (@LeFidjienBlanc) January 25, 2025

20 mins de grand n'importe quoi!#STMHR — NFL03 (@nfl2103) January 25, 2025

Graou le magicien #STMHR — XV de f🔴⚫ (@stadidista) January 25, 2025

Après le "Rugby Champagne" ou le "Hourra Rugby"



Dévouvrez le "Rugby Beaujolais" ou le "Ah bah tant pis Rugby" #STMHR — L'autre Con (@DelasalleSamuel) January 25, 2025

Pourquoi on prend pas les points ? Vous avez cru on jouait la petite équipe de Leicester ou quoi ? #STMHR — Charli (@Merluche02) January 25, 2025

A la demi-heure, Toulouse n'avait pas encore inscrit le moindre point.

Toulouse qui ne prend pas la pénalité face aux poteaux… sur de leur force ? Manque de respect ? #STMHR #CRC #Top14 — Ludo Zan (@Ludo_Zan2) January 25, 2025

Et ben on se fait sacrément chier #STMHR — Laura (@Laura_uls) January 25, 2025

Toulouse n'y arrive pas sous la pluie.

Des conditions compliquées, un adversaire en pleine forme et confiance, la match piège idéal pour Toulouse en période de doublon !#STMHR #Top14 — VAR'iété_Rugby (@Variete_Rugby) January 25, 2025

Bon, il est long ce match, mes yeux comprennent pas trop ce qu’il se passe. Ca bouge sans bouger 😂 #STMHR — LaFougere❤️🖤 (@LaFougereDuST) January 25, 2025

A la pause, c'est Montpellier qui est devant, 3 à 0.

À la MT d’un duel très fermé sous la 🌧️ pour le compte de la 15e journée du @top14rugby avantage dans ce derby de l’@Occitanie au @MHR_officiel (7e) sur la pelouse du @StadeToulousain (2e) 0-3 avec une pénalité de Hogg (14e) et un essai refusé aux Cistes (40e). #STMHR #rugby — Duperron Pierre (@DuperronPierre) January 25, 2025

On joue très mal.

On va se décider à arrêter de rendre tous les ballons au pied et à tenir la balle ?! #STMHR — Le Crapaud Sauteur (@CrapaudSauteur) January 25, 2025

Premiers points pour Toulouse. Pénalité puis essai de Delibes.

Cobus n'a pas envie de jouer aujourd'hui #stmhr — Pierre Grimm (@pierregrimm) January 25, 2025

Ah bah voilà quand on veut !



Il était temps les gars. J'étais en train de faire un avc. D'ennui. #STMHR — L'autre Con (@DelasalleSamuel) January 25, 2025

🔴⚫️LE WEEKEND OCCITANIE🔴⚫️



On est trempés mais on rigole bien!



🔻🚩🔻🤠🔻🚩🔻#STMHR 🔴⚫️ pic.twitter.com/aYyIYgeCCd — Chez Tonton - Pastis Ô Maître (@cheztontontlse) January 25, 2025

top le pragmatisme, qu'on conserve cette avance #STMHR — Mathias ST🔴⚫ (@Mathias31_ST) January 25, 2025

Avec un peu d’intensité ça va mieux #STMHR — XV de f🔴⚫ (@stadidista) January 25, 2025

Bon allez, à la douche.

On produit zéro #stmhr — Pierre Grimm (@pierregrimm) January 25, 2025

Encore une bonne pénalité glaner par Graou #STMHR — XV de f🔴⚫ (@stadidista) January 25, 2025

Sacré match de Vergé 🐂 #STMHR — QP08 (@PayrastreQ) January 25, 2025

Le Stade Toulousain fait le break.

L’efficacité ptdrrrr quel contre #STMHR — XV de f🔴⚫ (@stadidista) January 25, 2025

Un essai qui montre 2 écoles de jeu distinctes…#STMHR — Bigwab (@Bigwab1) January 25, 2025

Voilà quand on joue notre jeu dans le désordre à fond c'est là qu'on excelle #STMHR — Mathias ST🔴⚫ (@Mathias31_ST) January 25, 2025

Doublé de Delibes pour le bonus offensif.

Épée wsssh c’est quoi cette balle #STMHR — XV de f🔴⚫ (@stadidista) January 25, 2025

Épée qui rentre et qui fait la différence bon coaching et surtout ça nous donne les 5 points !!! #STMHR — Antoine Rigaud (@LeFidjienBlanc) January 25, 2025

Essai de Montpellier qui prive Toulouse du bonus offensif.

Le niveau de Montpellier c’est un scandale d’être aussi mauvais #STMHR — lac40 (@ub40700) January 25, 2025

Si on prend le bonus sur un match pareil, bravo! Ce n’était pas gagné vu la première mi-temps. Mola a dû faire de la psychologie de niveau master

#STMHR — lapinribou (@lapinribou) January 25, 2025

Placine qui revient et en 2 minutes refait sa spéciale : se faire pénaliser #STMHR — Charli (@Merluche02) January 25, 2025