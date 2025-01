VIDEO. La vista de Capuozzo, la fusée Epée, Delibes voit double, le Stade Toulousain en mode prédateur

Quand Toulouse décide de jouer en contre, le danger est partout. Trois essais magistraux face à Montpellier ont suffi pour renverser la vapeur.

Le Stade Toulousain a ouvert le bal de la 15e journée par un succès sur Montpellier. Les Cistes étaient pourtant devant à la pause. Toulouse n'ayant pas réussi à dompter les conditions climatiques et la défense pour marquer un essai. Mais ils ont fait la différence dans le second en passant trois fois la ligne de craie. Si le bonus offensif leur a finalement filé sous le nez après deux essais du MHR, les champions de France démarrent parfaitement cette période de doublons.

Trois actions ont suffi pour Toulouse

Cette rencontre sera très certainement très riche d'enseignement pour Mola et ses adjoints. Il faut dire qu'il y a eu deux matchs dans le match. Un premier jusqu'à la pause où on a vu les locaux manquaient de patience et de justesse. Un second où ils ont fait ce qu'ils savaient faire de mieux : exploiter les ballons de récupération et jouer en contre.

Des Graou qui a allumé la première mèche à la 46e en jouant rapidement une pénalité. La doublure officielle d'Antoine Dupont a mis le feu à la défense et permis à Delibes de marquer le premier essai. Mention très bien à Ange Capuozzo pour sa passe au pied parfaitement ajustée.

Dix minutes plus tard, et alors qu'ils étaient encore sous pression, les Toulousains n'ont pas hésité à relancer depuis leur en-but en faisant vivre le cuir au large. Banos et Ntamack ont mis les cannes avant que Lebel ait la lucidité de remettre à l'intérieur pour Kinghorn.

Epée met les cannes !

Pragmatiques et efficaces, Toulouse profitait du moindre espace dans la pourtant très bonne défense du MHR pour frapper. C'est comme ça qu'ils ont inscrit leur troisième essai à la 72e. Et ce, alors que c'est Montpellier qui était en possession. Mais ce ballon perdu sur la ligne des 22 mètres a été immédiatement exploité par des 3/4 en cannes. Delibes a mené l'offensive avant de servir Epée en bord de touche.

Le champion olympique de Paris 2024 a rappelé à tout le monde pourquoi il était l'un des joueurs les plus rapides du circuit mondial à 7 en posant une accélération digne de Carlin Isles. Il a également eu la justesse d'esprit de jouer au pied avant de mettre la pression sur Hogg. Pris par Epée, l'Écossais a dégueulé cuir pour un Delibes opportuniste.

Si le Stade Toulousain a eu des occasions proches de la ligne, c'est en jouant presque de manière déconstruite qu'ils sont parvenus à faire la différence. Si cela a fonctionné contre Montpellier, il faudra néanmoins remettre de l'ordre dans le jeu surtout en déplacement. Mola aura le temps de faire les réglages nécessaires puisque le prochain match n'est programmé que le 16 février à Clermont.