RUGBY. TOP 14. De retour sur les prés, Posolo Tuilagi se rate mais évite le pire

Revenu d’une double fracture après de longs mois d’absence, Posolo Tuilagi n’a pas fait long feu sur la pelouse d’Aimé Giral, lors d’USAP - Racing 92.

Il est de retour. Le titan catalan Posolo Tuilagi était attendu devant le public d’Aimé Giral, ce samedi 19 avril. Pour la rencontre entre l’USA Perpignan et le Racing 92 en Top 14, pour la 21e journée. Les locaux se sont imposés (28-24) en comptant sur la qualité de son buteur italien, Tommaso Allan.

Cependant, la performance du deuxième ligne international ne sera pas mémorable pour son retour. Rentré à la 69e minute de jeu, le joueur aux cinq sélections avec les Bleus est resté moins de cinq minutes sur le terrain de l’USAP. En cause, il a reçu un carton jaune très rapidement, sur le premier contact qu’il a dû négocier.

À la 73e minute de la rencontre entre Franciliens et Catalans, le pilier racingman Thomas Laclayat a le ballon en main, il fixe Posolo Tuilagi et fait la passe. Au contact avec lui, le pilier subit un contact épaule-tête. Vu par l’arbitre de la rencontre, le plaqueur est sanctionné et le deuxième ligne perpignanais est exclu pour 10 minutes, soit jusqu’à la fin du match.

Néanmoins, Posolo Tuilagi peut se réconforter en se disant qu’il a évité un carton rouge bien embêtant pour son équipe. Pour l’officiel Kevin Bralley, le fautif connaît deux facteurs atténuants, puisqu’il estime qu’il s’agit d’un contact indirect, le Catalan aurait touché le torse du Racingman en premier. De plus, il estime que le degré de danger n’est pas élevé, mais modéré.

Selon des propos rapportés par L’Équipe, le manager de l’USAP Franck Azéma estime que la sanction reçue par son joueur est normale, rien d’injuste. “Je ne pense pas que ce soit un geste dangereux, mais après sept mois sans compétition, il a besoin de retrouver de bons automatismes. Il avait cette envie de bien faire et il doit maîtriser ce genre de geste”, conclut l’ancien entraîneur clermontois.

Posolo Tuilagi, un colosse sur le retour

Le 28 septembre dernier, lors de la victoire de l’USAP (33-3) contre Clermont en Catalogne, Posolo Tuilagi s’était gravement blessé à la jambe gauche. Sur un plaquage subi en début de match, la jambe du colosse (1,94 m pour 149 kg à l'époque) s’est brisée. Évacué sur civière, il était victime d’une fracture du tibia et du péroné. De plus, son retour avait été retardé de près de deux mois par rapport aux prévisions initiales.

Dynamiteur hors pair, Posolo Tuilagi est l’un des joyaux du rugby français. Né aux Samoa, il vit depuis ses trois ans à Perpignan, là où son père Henry Tuilagi a fini sa carrière. International français, il avait acquis la confiance de Fabien Galthié qui l’a rapidement intégré à la rotation des deuxièmes lignes du XV de France, à seulement 19 ans. Aujourd’hui, il espère sauver l’USAP d’une fin de saison cauchemar et, pourquoi pas, décrocher un billet pour la tournée en Nouvelle-Zélande avec les Bleus.

