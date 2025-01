TOP 14. L'incertitude plane sur le futur proche du tank Posolo Tuilagi malgré sa belle prolongation

Tuilagi prolonge, mais l’USAP attend son retour. Blessé au tibia, le jeune colosse catalan espère revenir en avril pour aider Perpignan dans la lutte pour le maintien… et viser les Bleus cet été.

Bonne nouvelle pour l’USAP et ses supporters : Posolo Tuilagi, pépite du rugby français et pièce maîtresse du pack perpignanais, a prolongé son contrat jusqu’en 2028. Une preuve de confiance et d’ambition pour le club catalan, mais reste une question en suspens : quand reverra-t-on le tank catalan fouler les pelouses du Top 14 ?

✍️ 𝑷𝒓𝒐𝒍𝒐𝒏𝒈𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏



L’USAP, son président François Rivière et son partenaire majeur Total Énergies sont fiers de vous annoncer la prolongation de Posolo Tuilagi jusqu’en 2028 🤝



𝐀𝐮 𝐩𝐥𝐮𝐬 𝐩𝐫𝐞̀𝐬 𝐝𝐮 𝐫𝐮𝐠𝐛𝐲 𝐜𝐚𝐭𝐚𝐥𝐚𝐧 𝐚𝐯𝐞𝐜 @totalenergies ❤️💛 pic.twitter.com/rTC2E4xxmF — USAP (@usap_officiel) January 28, 2025

Une rééducation plus longue que prévue

Victime d’une grave fracture tibia-péroné en septembre dernier contre Clermont, Posolo Tuilagi poursuit son long chemin de rééducation. Selon Bruno Rolland, directeur général de l’USAP, le jeune colosse de 20 ans a récemment subi une intervention chirurgicale planifiée pour retirer les broches posées lors de son opération initiale. "Il y a un peu de retard sur sa rééducation […] Pour le moment, on est plutôt sur un retour pour avril", a précisé Rolland à Ici Roussillon.

Une saison à sauver

Cette indisponibilité prolongée prive Perpignan d’un joueur clé dans la lutte pour le maintien en Top 14. À 1m92 et 145 kg, Tuilagi s’était imposé comme un rouage essentiel du pack catalan grâce à sa puissance et son abattage. Malgré les délais, l’USAP espère pouvoir compter sur lui pour les dernières journées de championnat, où chaque point sera crucial.

Selon les délais et la date de son retour, il ne restera alors que six journées de Top 14, dont trois réceptions pour les Catalans. Un temps suffisant pour que Tuilagi puisse faire la différence ? Son retour à la compétition et ses éventuelles performances pourraient aussi dicter son retour sous les couleurs du XV de France.

Et les Bleus dans tout ça ?

Il y a presque un an, Posolo Tuilagi faisait ses débuts prometteurs sous le maillot du XV de France lors du Tournoi des Six Nations. Finisseur contre l'Irlande puis l'Écosse, il avait connu sa première titularisation face à l'Italie. Il avait enchaîné durant l'été lors de la tournée en Amérique du Sud. Glanant de précieuses minutes comme remplaçant avec notamment deux superbes essais contre l'Uruguay.

Mais pour retrouver les Bleus, le Perpignanais devra d’abord regagner du temps de jeu et prouver qu’il a récupéré toutes ses capacités. Une hypothèse réaliste ? Peut-être en juillet, à l’occasion de la tournée estivale en Nouvelle-Zélande, où Fabien Galthié pourrait lui offrir une nouvelle chance aux côtés d'autres jeunes talents prometteurs tricolores.

En prolongeant Tuilagi jusqu’en 2028, l’USAP sécurise un talent générationnel. Désormais, il ne reste plus qu’à patienter pour retrouver le "bébé tank" au sommet de sa forme, aussi bien en club qu’en Bleu.