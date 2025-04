TOP 14. Tuilagi, survie, stratégie, Paris : l’USAP peut-elle encore attendre ?

Absent depuis fin septembre, Posolo Tuilagi entrevoit enfin la lumière. Mais à l’heure où l’USAP joue sa survie en Top 14, le staff entretient le flou sur son retour. Simple prudence ou vrai plan stratégique ?

Posolo Tuilagi doit commencer à trouver le temps très long. Et pour cause, le deuxième ligne de l'USAP n'a plus joué depuis le 28 septembre 2024. Ce jour-là, le Tricolore se blessait sérieusement à la jambe contre Clermont. Une fracture qui l'a jusqu'ici tenu éloigné des terrains.

Tuilagi bientôt de retour ? Ce qu’a dit Franck Azéma

S'il est plus proche que jamais d'un retour, les supporters vont devoir encore patienter. Annoncé sur le pré pour le mois d'avril, le puissant Catalan ne serait pas encore apte selon le staff. C'est en tout cas ce qu'a laissé entendre Franck Azéma, dans 100% USAP pour ici Roussillon.

"Pour l'instant, elles sont nulles, mais on verra. Il reprend l'entraînement collectif mais on verra s'il y a de l'évolution durant les 15 prochains jours", a confié le technicien via France Bleu. Ce dernier chercherait-il à brouiller les cartes, avant de sortir son as de sa manche au meilleur moment ? Une chose est sûre, personne ne veut prendre de risques avec un tel potentiel et sa santé.

L'USAP joue sa survie en Top 14 dans les prochaines semaines. Les Catalans sont avant-derniers du classement, mais ils ne sont pas décrochés pour autant. Seuls quatre points les séparent de la 12e place occupée par Paris. Une formation que Perpignan retrouvera le 10 mai prochain.

Mais avant cela, ils ont rendez-vous avec un autre adversaire direct, le Racing 92. Les Ciel et Black sont 11es juste devant le Stade Français à sept unités de l'USAP. Autant dire que les Usapistes, qui joueront ces deux rencontres à domicile, n'ont plus du tout le droit à l'erreur.

Paris, Racing, Toulouse : les trois adversaires clés de la fin de saison

Faut-il encore préserver Posolo Tuilagi pour le match contre Paris, ou bien le relancer face au Racing 92 ? Pour rappel, les hommes d'Azéma ont l'avantage de ne pas jouer le week-end prochain. Ils ont été éliminés de la Challenge Cup par... les Franciliens.

Ces derniers joueront leur quart au Connacht samedi et auront donc un match de plus dans les jambes. Si l'heure n'est plus vraiment au calcul dans la course au maintien. Il y a tout de même une gestion des hommes à faire. Le Racing va-t-il jouer le coup à fond pour tenter d'aller chercher un titre à la fin d'une saison jusqu'ici très compliquée ? Ce n'est pas impossible.

De son côté, Perpignan n'a qu'un objectif en tête : se maintenir. Et le retour de Posolo Tuilagi pourrait les y aider, surtout à la maison. Encore faut-il qu'il soit en rythme. Les Catalans vont jouer trois fois à l'extérieur d'ici à la 26e journée. Et auront pour dernier adversaire à domicile un certain Stade Toulousain. Un adversaire contre qui ce pourrait être à quitte ou double.