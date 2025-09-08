Top 14. Posolo Tuilagi stoppé net : nouvelle blessure et coup dur pour l'USAP
Après sa double fracture, Tuilagi contraint de repasser par l’infirmerie. crédit photo : screenshot Canal +
Le colosse de 21 ans souffre d’une fracture de fatigue à la jambe droite, un nouveau coup dur pour l’USAP et pour le joueur, qui sortait tout juste d’une longue traversée du désert.

L’infirmerie de l’USAP se remplit à nouveau, et pas avec n’importe quel nom.

Posolo Tuilagi, annoncé titulaire contre Bayonne samedi, a finalement déclaré forfait à la dernière minute. Le jeune international français de 21 ans, déjà freiné la saison dernière par une grave blessure, souffre cette fois d’une fracture de fatigue à la jambe droite. La durée de son indisponibilité est estimée entre quatre et cinq semaines.

Des blessures à répétition

Pour Tuilagi, l’enchaînement est cruel. La saison passée, il avait dû tirer un trait sur plus de sept mois de compétition après une double fracture tibia-péroné à la jambe gauche. Cette fois, c’est l’autre côté qui cède. Une douleur apparue à l’entraînement a conduit le staff médical à procéder à des examens, qui ont confirmé la mauvaise nouvelle.

Cette absence tombe mal pour l’USAP, déjà battue à domicile par Bayonne (19-26) pour l’ouverture du championnat.

RUGBY. Sur un dossier chaud, un président de Top 14 charge le Stade Toulousain !RUGBY. Sur un dossier chaud, un président de Top 14 charge le Stade Toulousain !

Posolo Tuilagi, par son impact dans les collisions et sa puissance en mêlée, reste une pièce maîtresse de l’effectif catalan malgré son jeune âge. Son absence obligera Franck Azéma et son staff à réorganiser la deuxième ligne, où les options ne sont pas pléthoriques.

Un autre cadre sur le carreau ?

À cela s’ajoute une autre inquiétude de taille : la blessure au genou de l’ouvreur australien Jake McIntyre, touché face à l’Aviron. Si les craintes d’une rupture ligamentaire se confirment, l’USAP pourrait perdre l’un de ses cadres pour plusieurs mois.

Top 14. ‘‘Il faut que ça s’arrête !’’, Urios peste contre les démonstrations du Stade Toulousain à ClermontTop 14. ‘‘Il faut que ça s’arrête !’’, Urios peste contre les démonstrations du Stade Toulousain à Clermont

Pour Tuilagi, la route de la guérison reprend donc, une fois encore. Son profil, rare dans le rugby français, en fait un joueur scruté de près par le staff des Bleus. À l’aube d’une saison capitale pour son club comme pour sa carrière, cette nouvelle pause forcée rappelle que son plus grand adversaire reste pour l’instant son corps.

Vous devez être connecté pour pouvoir participer aux commentaires
Cet article ne contient aucun commentaire, soyez le premier à en poster un !

Derniers articles

 News
TOP 14. ''Ce n'est pas normal à ce niveau-là'' : Urios furieux charge ses joueurs après la défaite face à Toulouse
Vidéos
VIDÉO. Le Stade Toulousain renverse Clermont dans un match spectaculaire
News
RUGBY. Sur un dossier chaud, un président de Top 14 charge le Stade Toulousain !
News
Top 14. Un risque de gros bobo pour Tuilagi ? Le titan catalan au repos…
News
2,02 m et 132 kg, ce Français colossal est-il enfin prêt à surprendre le Top 14 ?
News
Top 14. ‘‘Il faut que ça s’arrête !’’, Urios peste contre les démonstrations du Stade Toulousain à Clermont
News
Top 14. VIDÉO. 20/20 en filouterie, Page-Relo scelle la victoire de l’UBB contre La Rochelle
News
TOP 14. Avec Ramos, Meafou, Ntamack, Jelonch… le Stade Toulousain ne se déplace pas en touriste à Clermont
News
TOP 14. Première victoire depuis 1970 ! 'Bande de m***' vs 'victoire maîtrisée' : deux ambiances après Perpignan-Bayonne
News
'Dupont bashing', rééducation à l’étranger : où est vraiment Antoine Dupont ? Mola répond cash
News
TOP 14. Le Garrec à la baguette, Botia en 6 et Vunivalu sur une aile, la compo rochelaise pour défier l'UBB