Top 14. Posolo Tuilagi stoppé net : nouvelle blessure et coup dur pour l'USAP

Le colosse de 21 ans souffre d’une fracture de fatigue à la jambe droite, un nouveau coup dur pour l’USAP et pour le joueur, qui sortait tout juste d’une longue traversée du désert.

L’infirmerie de l’USAP se remplit à nouveau, et pas avec n’importe quel nom.

Posolo Tuilagi, annoncé titulaire contre Bayonne samedi, a finalement déclaré forfait à la dernière minute. Le jeune international français de 21 ans, déjà freiné la saison dernière par une grave blessure, souffre cette fois d’une fracture de fatigue à la jambe droite. La durée de son indisponibilité est estimée entre quatre et cinq semaines.

Des blessures à répétition

Pour Tuilagi, l’enchaînement est cruel. La saison passée, il avait dû tirer un trait sur plus de sept mois de compétition après une double fracture tibia-péroné à la jambe gauche. Cette fois, c’est l’autre côté qui cède. Une douleur apparue à l’entraînement a conduit le staff médical à procéder à des examens, qui ont confirmé la mauvaise nouvelle.

Cette absence tombe mal pour l’USAP, déjà battue à domicile par Bayonne (19-26) pour l’ouverture du championnat.

Posolo Tuilagi, par son impact dans les collisions et sa puissance en mêlée, reste une pièce maîtresse de l’effectif catalan malgré son jeune âge. Son absence obligera Franck Azéma et son staff à réorganiser la deuxième ligne, où les options ne sont pas pléthoriques.

Perpignan : Posolo Tuilagi (21 ans ; 45 matches de Top 14).



Blessé une grande partie de la saison, le puissant international est très attendu pour ce nouvel exercice. Joueur hors-norme (1,94m pour 149 kg) pour qui l’avenir s’annonce radieux. pic.twitter.com/T19SxcqHQv — Pablo Guillen (@pablo_guillen_) August 5, 2025

Un autre cadre sur le carreau ?

À cela s’ajoute une autre inquiétude de taille : la blessure au genou de l’ouvreur australien Jake McIntyre, touché face à l’Aviron. Si les craintes d’une rupture ligamentaire se confirment, l’USAP pourrait perdre l’un de ses cadres pour plusieurs mois.

Pour Tuilagi, la route de la guérison reprend donc, une fois encore. Son profil, rare dans le rugby français, en fait un joueur scruté de près par le staff des Bleus. À l’aube d’une saison capitale pour son club comme pour sa carrière, cette nouvelle pause forcée rappelle que son plus grand adversaire reste pour l’instant son corps.