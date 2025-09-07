RUGBY. Sur un dossier chaud, un président de Top 14 charge le Stade Toulousain !

Lors d'un entretien pour la République des Pyrénées, le président de la Section Paloise n’a pas épargné le Stade Toulousain, sur le dossier Émilien Gailleton.

Il y a des sujets sur lesquels certains présidents peuvent jouer des coudes. Parmi eux, on retrouve évidemment les discussions autour des contrats des joueurs. Quand le nom est reconnu et que le rugbyman est convoité, la bataille peut même se révéler rude. C’est notamment ce qui est en train de se passer du côté de la Section Paloise et du Stade Toulousain au sujet du talentueux Émilien Gailleton.

TOP 14. Le dossier Gailleton s’enflamme : Toulouse ou La Rochelle... L’heure du choix pour le Palois ?

La Section Paloise garde le cap

En effet, le centre de la Section Paloise et du XV de France rentre dans sa dernière année de contrat. À l’été prochain, il ne sera plus lié à aucun club. Ainsi, plusieurs écuries s’avancent pour espérer obtenir les services du joueur de 22 ans. Parmi les intéressés, son club actuel aimerait le conserver pour l’intégrer dans son projet sur le long terme, mais les Rouge et Noir aimeraient l’attirer en Haute-Garonne.

Pour la République des Pyrénées, le président de la Section Paloise, Bernard Pontneau, s’est exprimé sur ce sujet d’actualité. Ainsi, il a livré la déclaration suivante : “On travaille déjà dessus. Le gros dossier sera Gailleton. [...] On a beaucoup de choses à offrir à Émilien. Le contrat moral et rugbystique avec lui a été complètement respecté. C’est très bénéfique pour les deux parties. C’est un garçon intelligent, ce sera une belle discussion pour la suite. Le dossier est encore ouvert.”

Cependant, il confie que le club “ne se mettra pas dans le rouge” pour gagner les faveurs du centre. En effet, la tête pensante des Vert et Blanc affirme qu’il préfère profiter de son budget pour construire un effectif large, plutôt que de tout miser sur un élément, aussi bon soit-il. Une stratégie qui marche à la Section Paloise qui a signé sa meilleure saison en Top 14 sur l’exercice passé, alors même que l’infirmerie a du mal à se vider depuis un an.

2,02 m et 132 kg, ce Français colossal est-il enfin prêt à surprendre le Top 14 ?

Émilien Gailleton, source de tensions

Ensuite, le Béarnais évoque les clubs intéressés et mentionne notamment le Stade Rochelais et le Stade Toulousain. Cependant, Bernard Pontneau adresse une remarque cinglante envers la formation de Haute-Garonne. “Émilien est un joueur de grande valeur, mais il faudra créer un équilibre par rapport au plafond du salary cap. Si certains ont des crédits au niveau du salary cap et peuvent faire n’importe quoi, là-bas du côté de la Garonne, nous, nous sommes dans la légalité”, affirme le président de la Section Paloise.

Ici, la tête pensante du Hameau pointe du doigt les bonus dont profite le Stade Toulousain par rapport au Salary Cap. Avec sa grosse dizaine d’internationaux, les Rouge et Noir profiteraient d’environ deux millions € de marge supplémentaire, sur les 10,7 millions € prévus par le Salary Cap. Une situation que certains présidents de Top 14 ne digèrent pas. On connaît désormais l’avis de Bernard Pontneau sur ce sujet qui fait de plus en plus débat.

TRANSFERT. Vers un retour de Cheslin Kolbe en ''Europe'' ? Une star, un club, une dernière danse

Le Stade Toulousain en quête d’un 12

Côté Toulousain, le recrutement d’Émilien Gailleton est vu comme un bon moyen de pallier le probable départ de Pita Ahki, loin de la Ville rose. En effet, le Tongien ne devrait pas rester sous les ordres d’Ugo Mola. Il pourrait partir, près de huit ans après une arrivée discrète, mais qui a amené à bien des titres. Actuellement, le club compte surtout sur la montée en puissance de Santiago Chocobares. Cependant, il souhaiterait s’offrir une profondeur au poste de 12 et travaillerait sur le dossier du Palois, mais parlerait aussi au très prisé Tommaso Menoncello, l’une des cibles prioritaires du RC Toulon.

232 kg en cumulé : qui sont les 2 jeunes titans venus ‘‘créer de l’émulation’’ au Stade Toulousain ?