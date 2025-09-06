TRANSFERT. Vers un retour de Cheslin Kolbe en ''Europe'' ? Une star, un club, une dernière danse
Cheslin Kolbe de retour aux Stormers ? C’est le scénario que plusieurs médias sud-africains évoquent avec insistance. Crédit image : Screenshot Youtube
Huit ans après son départ, Cheslin Kolbe pourrait faire son grand retour aux Stormers. La franchise sud-africaine rêve d’un come-back royal… et le joueur semble prêt à rentrer.

Kolbe de retour en "Europe" ?

Huit ans après son départ pour Toulouse, Cheslin Kolbe pourrait bien refouler la pelouse du Cap. Selon plusieurs sources en Afrique du Sud, les Stormers tentent sérieusement d’attirer la superstar des Springboks. Une rumeur qui agite la sphère rugby au pays.

À 31 ans, Kolbe arrive au bout de son aventure japonaise avec le Tokyo Suntory Sungoliath. Et le timing semble idéal : le joueur souhaite rentrer chez lui selon RugbyPass, même si cela signifie tirer un trait sur un juteux contrat au Japon.Transfert. Adieu le Japon, Cheslin Kolbe va-t-il retourner au pays ou en Top 14 ?Transfert. Adieu le Japon, Cheslin Kolbe va-t-il retourner au pays ou en Top 14 ?

Les Stormers, de leur côté, rêvent d’un retour royal et ont déjà amorcé leur stratégie en signant le pilier des Boks Wilco Louw pour renforcer leur pack.

Une histoire à finir ?

En 2022, le Stormers avait déjà dû démentir une offre à Kolbe. Cette fois, on peut imaginer que les contacts existent. Les dirigeants pourraient structurer une offre réaliste pour intégrer le double champion du monde dans leur plafond salarial, ce qui impliquerait forcément une baisse de rémunération. Kolbe, lui, pourrait être prêt à faire un effort pour rentrer « à la maison ».

Le dernier match de Kolbe avec les Stormers remonte à 2017. Depuis, l’arrière électrique a tout raflé : Top 14 et Champions Cup avec Toulouse, Challenge Cup avec Toulon, deux Coupes du monde, et un statut de légende du rugby sud-africain.RUGBY. À 18 ans, ce crack sud-africain aux airs de Kolbe rejoint les espoirs d'un gros club de Top 14RUGBY. À 18 ans, ce crack sud-africain aux airs de Kolbe rejoint les espoirs d'un gros club de Top 14Un retour serait plus qu’un transfert : une vraie histoire de rugby sud-africaine qui se refermerait là où elle a commencé. Un projet qui séduit, même si tout reste à construire. Les fans, eux, rêvent déjà de voir Kolbe enflammer le Cap une dernière fois. 

En cas de retour aux Stormers, il reviendrait donc sur la scène européenne et croiserait à nouveau la route des clubs français. En effet, la franchise sud-africaine affrontera Bayonne et le Stade Rochelais lors de la phase de poules de Champions Cup. Avant de pourquoi pas se frotter à Toulouse ou Toulon en cas de qualification.

