2,02 m et 132 kg, ce Français colossal est-il enfin prêt à surprendre le Top 14 ?

Après s’être révélé en Nationale puis en Pro D2, Jimi Maximin entame un nouveau cycle avec la Section Paloise, après quelques sérieuses blessures.

Il est l’un des grands talents de la formation béarnaise et française à son poste. Pour cause, le deuxième ligne de la section paloise Jimi Maximin impressionne par ses dimensions titanesques. Haut de 2.02 mètres et lourd d’environ 132 kilogrammes, son gabarit est hors norme. À 26 ans, le numéro 5 joue à un poste où le développement est souvent tardif, le temps d’acquérir une bonne dose d’expérience.

Pour le premier match de la saison 2025/2026 de Top 14, il était titulaire dans la formation de Sébastien Piqueronies. À l’occasion de la victoire sur la pelouse de Castres, le Béarnais a été particulièrement remarquable. Entre autres, il a été le plus gros porteur de ballon de son équipe, avec 12 courses. Très actif dans le jeu, il s’est fait remarquer au cœur d’une performance inattendue dans le Tarn.

Espoir attendu au poste durant plusieurs années, il a choisi de ronger son frein durant un moment pour se développer au mieux. Revenu en Top 14 la saison passée, il n’a pas réussi à enchaîner à cause de problèmes physiques. En avril 2025, Jimi Maximin a même dû mettre un terme à sa saison, après une nouvelle blessure sérieuse à l’un de ses genoux.

Jimi Maximin, Pau croit en lui

Ces premiers pas en Top 14 n’ont d’ailleurs pas toujours été pour le mieux. Lancé dans le grand bain à 18 ans, le deuxième ligne a débuté au Montpellier HR, en 2018, mais n’a plus refoulé les terrains professionnels pendant plusieurs années ensuite. Pour se relancer, il a fait le choix de partir en Nationale, en prêt, au Stado Tarbes Pyrénées rugby. Il était alors sous contrat avec la Section Paloise, qui misait sur lui malgré des pépins physiques.

Après deux exercices en troisième division, il décide de monter un cran et joue pour Rouen en Pro D2. Remarquable par son activité lors de ses passages dans les échelons inférieurs, Sébastien Piqueronies continue de manifester son intérêt envers le deuxième ligne, le rappelant occasionnellement pour disputer la Challenge Cup. En novembre 2022, il avait même joué contre les Fidji avec les Barbarians Français.

Pour les prochaines saisons, le joueur a décidé de faire confiance à la Section Paloise, en prolongeant jusqu’en 2027. Dans cette idée, Sébastien Piqueronies a mis en valeur le joueur lors de la signature de ce contrat. Selon des propos rapportés par la République des Pyrénées, la tête pensante du projet palois indique ceci :

La Section croit fort au potentiel de Jimi depuis son arrivée au club en 2020. Pour lui permettre de se développer du mieux possible, nous avons personnalisé son parcours de développement en le prêtant à plusieurs reprises et en assurant un suivi précis et continu de son évolution. Ses performances depuis quelques matchs ne sont qu’un aperçu de l’étendue de son potentiel, nous avons encore des étapes à franchir ensemble pour faire de lui un joueur de très haut niveau.”

Ce parcours, chaotique aux premiers abords, a visiblement aidé le joueur à se construire une identité de jeu atypique. Mobile malgré son gabarit, il s’est révélé être un joueur difficile à gérer pour les défenses adverses, mobilisant souvent plusieurs défenseurs pour l’arrêter. Par ailleurs, Jimi Maximin était convoité par plusieurs écuries, sur les derniers mois. Un intérêt qui prouve les qualités du jeune homme. S’il est préservé par les blessures, le Béarnais pourrait même devenir l’une des attractions du Top 14 dans les prochains mois…

