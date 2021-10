RUGBY. Je s'appelle Ethan de Groot, pilier hors normes né en Australie... et titulaire chez les All Blacks

Le pilier NZ Ethan de Groot possède un nom bien particulier. De même qu'un gabarit hors normes, lui permettant de débuter aujourd'hui chez les Blacks.

"Je s'appelle Groot, je s'appelle Groot". Pensez-vous que comme le plus célèbre personnage du film Marvel "Les Gardiens de la Galaxie", Ethan De Groot se présente comme ça, et ne sache dire que ça ? Au vrai, on n'en sait foutrement rien, même si derrière sa grosse carapace (1m90 pour 122kg) et son visage fermé, le pilier néo-zélandais apparaît relativement drôle, spontané et ouvert lors des interviews données à la presse. Ce que l'on sait en revanche, c'est que ce garçon de 23 ans sait en faire des choses sur le terrain.