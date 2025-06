Top 14. Il ''a marqué de son empreinte l'histoire du club'', mais il quitte lui aussi le Racing 92

Après avoir prolongé son manager actuel Patrice Collazo, le Racing 92 perd Dimitri Szarzewski. L'ancien talonneur était au club depuis 2012.

Une page se tourne au Racing 92. Après 13 ans au sein du club francilien, l'ancien talonneur et actuel entraîneur des avants, Dimitri Szarzewski, quittera son poste à l'issue de la saison. 70 essais en France : ce fils d’une légende du Top 14 débarque pour faire ''aussi bien que son père''La décision a été prise "d'un commun d'accord" indique le Racing. Une nouvelle perte assez symbolique pour le club ciel et blanc, après celle de Laurent Travers il y a un peu plus d'un an. Szarzewski était pourtant sous contrat pour une année encore.

Communiqué de presse - 𝗗𝗶𝗺𝗶𝘁𝗿𝗶 𝗦𝘇𝗮𝗿𝘇𝗲𝘄𝘀𝗸𝗶 🗞️ pic.twitter.com/AEriB0XGFg — Racing 92 (@racing92) June 4, 2025

Szarzewski déçu, et fragilisé dans le groupe

Szarzewski décide surtout d'arrêter en raison de la prolongation de Patrice Collazo. Non pas qu'il y ait des tensions entre les deux hommes, la séparation semble être cordiale, mais l'ancien talonneur espérait "avoir un peu plus de responsabilité", a-t-il expliqué à L'Equipe. En clair, il souhaitait prendre les rennes du Racing, ce qui a déjà été évoqué plusieurs fois par la direction. Il pensait aussi que "c'était le bon moment pour [lui] pour être numéro 1."

Une décision contraire ayant été prise, Szarzewski décide d'arrêter. Le fait de ne pas avoir été promu après l'éviction de Stuart Lancaster l'aurait "fragilisé auprès de certains joueurs", d'après le principal concerné.

Le Racing en pleine réorganisation

Après avoir prolongé son manager actuel, Patrice Collazo, il y a quelques jours, arrivé en février pour une opération commando, le Racing doit donc réorganiser son staff.

Pour la première fois depuis son retour dans l'élite en 2009, le Racing 92 n'est pas qualifié pour les phases finales. La preuve que le club francilien doit rebâtir un projet solide, lui qui perdra son leader de jeu actuel, Nolann Le Garrec, en partance pour La Rochelle.

La charnière est d'ailleurs le secteur où le Racing est décimé, avec seulement trois joueurs pour couvrir ces deux postes clés pour la saison prochaine, pour le moment.

Figure emblématique du Racing

Les Ciel et Blanc disent tout même au revoir à l'une de ses figures emblématiques, qui "a marqué de son empreinte l'histoire du club", déclare le Racing dans un communiqué. Arrivée en 2012 en provenance du Stade Français, Dimitri Szarzewski s'impose rapidement comme le chef de meute d'un collectif d'affamés. Il mènera le Racing à 3 finales, dont deux européennes, perdues, et une nationale, remportée contre le RCT en 2016 au Camp Nou.

Capitaine lors du sacre en 2016 au Camp Nou, il fut un modèle d’exemplarité et de leadership, sur et en dehors du terrain, pour ses coéquipiers.

En 13 ans au Racing, Dimitri Szarzewski aura disputé plus de 150 matchs avec le club dont une grande partie en tant que capitaine. Sur sa fin de carrière, il s'est aussi occupé des cadets du club, avant de prendre en charge les espoirs en 2019, juste après sa retraite sportive. Il enchaîne, à peine un plus tard, en tant qu'entraîneur des avants, poste qu'il occupe encore aujourd'hui. Un ''transfert médical'' : le All Black Nepo Laulala écoeuré par son départ du Stade Toulousain