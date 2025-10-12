INSOLITE. Peter Claffey, un ex-rugbyman pro devenu star d’un spin-off de Game of Thrones

Reconverti en acteur, l’ancien joueur du Connacht, Peter Claffey, est la tête d’affiche de la prochaine série issue de l’univers à succès Game of Thrones.

Cette semaine, une bande-annonce pour la série télévisée américaine ‘A Knight of the Seven Kingdoms’ a été publiée. Sur ces courts extraits, les amateurs de rugby les plus chevronnés auront peut-être reconnu une ancienne personnalité du ballon ovale. Pour cause, l’acteur principal de cette série, spin-off de l’œuvre à succès Game of Thrones, est un certain Peter Claffey, ancien joueur du Connacht. Dans un univers de fantasy, il incarne Ser Duncan le Grand, un chevalier errant issu d'un milieu modeste.

Peter Claffey, du pré aux planches

Originaire du village de Portumna, dans le Comté de Galway, Peter Claffey était l’un des grands espoirs du rugby irlandais, sur la dernière décennie. Après avoir fait ses armes au Ballinasloe RFC, il est repéré parmi les meilleurs éléments de sa province. Il effectue ensuite quelques apparitions avec l’équipe de rugby à XV de l’université locale et intègre l’académie de Connacht Rugby, le club professionnel de la région, en 2015.

Dans la foulée, le deuxième ligne se fait remarquer, parmi les meilleurs jeunes joueurs de l’île à son poste. Après de bonnes performances, il est appelé pour disputer le Tournoi des VI Nations des moins de 20 ans, à l’hiver 2016. Il ne fait pas forte impression avec sa sélection et l’Irlande termine à la troisième place de la compétition, remportée par le pays de Galles.

Désormais rentré dans les rouages du professionnalisme, Peter Claffey dédie sa vie au ballon ovale. Sur les années suivantes, il joue avec les espoirs, mais aussi avec les séniors en British and Irish Cup. En 2018, il signe son premier contrat professionnel avec l’équipe première, fort d’un bon gabarit (1, 96 m pour 119 kg). Cependant, le deuxième ligne de formation va connaître une terrible désillusion lors de son arrivée chez les grands.

Âgé de 22 ans, sur sa première saison en pro, il comprend qu’il n’est pas dans les plans de son staff. “Je me suis donné à fond. J'ai essayé de faire mes preuves, chaque jour, mais c’était devenu évident que je n'apparaîtrais jamais sur une feuille de match. C’était compliqué à vivre.[...] J'étais convaincu que j'avais le niveau. Le fait de ne pas avoir eu ma chance a été très difficile”, a-t-il déclaré au syndicat Rugby Players Ireland, en 2020.

Écarté de l’équipe première de la province en 2019, il joue dans le championnat local, avec le Terenure College RFC, en tant que simple amateur. En parallèle, il s’intéresse au métier d’acteur et suit des cours à la Bow Street Academy, une des écoles d'art dramatique les plus réputées d’Irlande. Après quelques essais sur les planches de l’Abbey Theatre de Dublin, il décroche quelques rôles dans des séries télévisées.

Entre 2022 et 2024, il incarne des personnages récurrents dans les séries ‘Wreck’ et ‘Bad Sisters’ et apparaît le temps de quelques épisodes dans la production américaine ‘Vikings : Valhalla’. En 2024, il décroche son premier rôle au cinéma et apparaît aux côtés de l'acteur oscarisé Cillian Murphy, dans le long-métrage ‘Tu ne mentiras point’. Désormais, il s’impose comme l’une des nouvelles têtes du géant américain HBO, à 29 ans, avec le rôle principal de la série événement ‘A Knight of the Seven Kingdoms’. Cette dernière adapte les romans ‘Tales of Dunk and Egg’, écrits par George R. R. Martin, et sa sortie est prévue pour le 19 janvier 2026, sur HBO Max.

