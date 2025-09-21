Le coach du PSG s’inspire du rugby : la presse internationale s’insurge

Récemment, l’entraîneur du club de football du PSG, Luis Enrique, a déclaré s’inspirer du rugby pour une nouvelle méthode de coaching qui crée la polémique.

Dans l’ovalie, c’est quelque chose qui est devenu commun. Depuis de longues années, de nombreux entraîneurs de rugby suivent la rencontre depuis le haut des tribunes, afin d’avoir la meilleure vision possible sur le jeu. Au niveau international, cette attitude est même devenue une norme. Il est désormais rarissime de voir un sélectionneur sur le bord de la pelouse lors d’un test-match. Si cette idée est acquise au rugby, ce n’est pas le cas dans d’autres sports.

Luis Enrique en mode rugby

Ainsi, l'entraîneur espagnol Luis Enrique a récemment été à l’origine d’une vague d’indignation en s’installant en tribune lors d’un match officiel de son équipe. En charge de l’équipe première du Paris Saint-Germain depuis juillet 2023, le natif de Gijón n’a plus grand-chose à prouver en tant que tacticien. Il a amené les locataires du Parc des Princes vers le premier sacre en Ligue des champions de leur histoire, en mai dernier.

Pourtant, sa volonté de bousculer certains codes énervent en Europe. Ainsi, Luis Enrique a assisté aux matchs du PSG face au RC Lens et contre l’Atalanta Bergame depuis les tribunes, sur ce mois de septembre. Rapidement, l’Espagnol s’est justifié en indiquant qu’il puisait son inspiration du ballon ovale. “Depuis longtemps, je vois les coachs de rugby regarder avec une perspective différente. J’ai vu la première période en tribunes et c’est magnifique”, confia-t-il, selon des propos relayés par Le Parisien, le 14 septembre dernier.

Ensuite, l’entraîneur parisien a détaillé les raisons de sa présence en tribunes. “C’est différent, car je peux tout contrôler depuis ici. C’est une option intéressante, je pourrais l’utiliser à l’avenir. Tu peux faire une causerie parfaite, car tu vois qui a été bon sur la pelouse. Cela donne beaucoup d’informations, je pense que c’est positif”, arguait-il auprès des journalistes français. À l’avenir, Luis Enrique souhaiterait même installer un espace dédié aux coachs dans les gradins du Parc des Princes, selon RMC Sport.

Prendre de la hauteur

Dans l’Hexagone, où le rugby est un sport populaire, le choix de l’Espagnol a intrigué, mais n’a pas fait beaucoup de remous. Cependant, l’impression générée par cette situation a profondément outré certains pays de football. Plusieurs articles de la presse ibérique, par exemple, n’hésitaient pas à dire que Luis Enrique “abandonne” son banc et ses joueurs.

Certains médias ont d’ailleurs souligné que cette attitude était interdite en Espagne, l’entraîneur de football devant être obligatoirement au bord du terrain. L'ancien arbitre international de football, Eduardo Iturralde Gonzalez, a même indiqué à la radio de la Cadena SER que la migration en tribune devrait être "interdite par tous les organismes du foot" car un "entraîneur doit être sur le banc". Par ailleurs, ces prises de positions virulentes semblent être plus de l’ordre du respect de la tradition que de la réelle plus-value sportive.

En Italie, les réactions sont aussi à l’étonnement, mais moins dans le jugement. “Luis Enrique prétend que, d’en haut, vous pouvez mieux lire les matchs. De fait, il brise le moule établi et, durant 45 minutes, il abandonne le banc.[...] Compte tenu de l’issue de la rencontre (NDLR : le PSG a gagné 4-0 ce jour-là contre l’Atalanta Bergame), vous pouvez tirer vos propres conclusions”, écrivait un journaliste du Corriere de Bergamo. Habitués aux grands mouvements et aux consignes vociférées, aux pieds des tribunes, depuis de longues années, les têtes pensantes du ballon rond se dirigent-elles vers une révolution ?

