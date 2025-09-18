RUGBY. Le but à 60 mètres : qui sont les canonniers du Top 14 ?

Comme François Steyn en son temps, certains buteurs possèdent ce super-pouvoir qui permet de faire gagner des rencontres.

Ah, le tir au but. Un secteur primordial, qui détermine bien souvent qui l’emporte à la fin d’un match. Mais cela se complique logiquement lorsque la pénalité dépasse la ligne médiane.

Même en Top 14, rares sont alors les joueurs capables d’avoir la puissance et la précision à plus de 50 mètres. Il n’empêche qu’à l’image de ce que fait Jordie Barrett avec les Blacks, Jordan Hendrikse chez les Sharks ou de ce que sait faire la recrue montoise Iban Laclau en Pro D2, certains buteurs possèdent ce super-pouvoir qui permet de faire gagner des rencontres.

Dans les pas de François Steyn

Alors, qui sont les canonniers du Top 14 ? Tout d’abord, parmi les buteurs très réguliers, citons le Toulonnais Melvyn Jaminet, régulièrement auteur de coups de fusils à 57 ou 58 mètres, en championnat comme en coupe d’Europe et en équipe nationale.

Dans le même sens, Joris Segonds est connu pour la longueur de son jeu au pied. Prendre une pénalité du milieu de terrain revient pour lui à envoyer une passe de 10 mètres de ton bon côté. A Bayonne, il s’est d’ailleurs fait une spécialité des pénalités victorieuses dans le money time. Mais combien a-t-il vraiment dans les jambes ? Avec un léger vent dans le dos, le cap des 60 mètres ne doit pas être bien loin…

Quant aux artilleurs occasionnels, quelques arrières disposent d’une longueur qui ferait frémir pas mal de joueurs indisciplinés. En premier lieu Gabin Lorre, le nouvel arrière du LOU, qui a déjà réussi des coups de canons à 57 mètres en drop en Pro D2. Et doit être capable de faire pareil avec la gonfle posée sur un tee.

Idem pour Cheikh Tiberghien, qui pratiqua le foot durant ses jeunes années et cela se ressent lorsqu'il déploie sa jambe gauche. Il peut débloquer des situations à plus de 55 mètres.

Kinghorn, Echegaray et cie

Tout comme le Toulousain Blair Kinghorn, dont la taille et le poids (1m96 pour 98kg) lui permettent d’allonger sans trop forcer et de sanctionner depuis sa propre moitié de terrain. Enfin, à en voir la longueur des jeux au pied de déplacement du jeune bordelais Jon Echegaray, on imagine que s’il sait se servir d’un tee, il doit avoir plus de 55 mètres dans les jambes lui aussi. Soit la marque des buteurs (très) longue distance.

Comme savaient très bien le faire à une autre époque les Luke McAlister, François Steyn ou le bien plus méconnu Iulian Dumitras, qui a déjà claqué une pénalité de 66 mètres en Top 14 sous les couleurs… d’Albi. Un autre temps.