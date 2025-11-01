570 points, 77 matchs de TOP 14, cet ouvreur expérimenté va-t-il débarquer à Clermont ?

Zack Henry vu à Clermont : l’Anglais du Stade Français se rapproche d’un départ. En fin de contrat, il pourrait rebondir à l’ASM, en quête d’un ouvreur d’expérience.

Arrivé au Stade Français Paris en 2023, l'ouvreur Zack Henry semble désormais tourner la page parisienne. Selon des sources locales, il a été aperçu jeudi à Clermont.

Une information qui fait écho à celle du Midi Olympique qui annonce des contacts entre l'ASM et l'Anglais. Cette visite s’inscrit dans un contexte clair : Henry, en fin de contrat à l'issue de la saison en cours, ne prolongera pas à Paris et cherche un nouveau chapitre dans sa carrière.

Pourquoi Clermont ? Et pourquoi maintenant ?

Clermont est à la recherche d'un ouvreur supplémentaire en raison des besoins capacitaires de son effectif. De son côté, Henry n'a jamais vraiment réussi à s'imposer comme titulaire indiscutable au Stade Français malgré quelques coups d'éclat. Ajoutons à cela la résurgence de Louis Carbonel à Paris : l'ancien Toulonnais a retrouvé la lumière et assume pleinement le rôle de numéro 10, ce qui réduit d'autant le temps de jeu de Henry, touché par les blessures.

Ce que cela peut changer pour Henry et Clermont

Pour Henry, ce transfert potentiel représente un nouveau défi. À Clermont, il fera face à la concurrence de Harry Plummer. Le Néo-Zélandais de 27 ans, débarqué cet été en Auvergne, n'a pas mis longtemps à faire son trou.

Ses récentes performances parlent pour lui. Et on voit mal Henry lui passer devant. Mais ce n'est pas ce que chercher l'ASM. Les Jaunards ont surtout besoin d'un joueur d'expérience dans la rotation. Puisque Raffy n'a que 21 ans. Sans oublier que son contrat ne court que jusqu'en 2026 sous la forme d'un prêt de la part de Brive. Sans oublier le jeune Juan Martin Montilla, 18 ans. Clermont doit donc se renforcer à ce poste. Et comme les ouvreurs ne sont pas légion en TOP 14, le profil d'Henry semble idéal pour les dirigeants clermontois. Reste à savoir si Urios sera du même avis. Notez également que Colomiers serait intéressé par l'Anglais selon le Midol.