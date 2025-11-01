Votre match de Rugby La Rochelle/Racing 92 à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Deflandre prêt à rugir ! La Rochelle accueille le Racing 92 ce dimanche soir pour un solide duel. Alldritt revient, le stade est plein, et les Rochelais veulent prouver qu’ils sont de retour aux affaires.

Ce dimanche 2 novembre 2025, Marcel-Deflandre affichera complet pour la grande affiche de la 9e journée du TOP 14 : La Rochelle reçoit le Racing 92 dans un duel relevé. Coup d’envoi à 21h05, en direct sur Canal+.

Alldritt motivé, le public en feu

Bonne nouvelle pour les supporters : Grégory Alldritt, libéré par le staff des Bleus en milieu de semaine, sera bien titulaire. Une présence précieuse pour un Stade Rochelais qui veut confirmer son regain de forme après sa victoire à Lyon. Dupont absent, Alldritt contesté : l'énigme du capitanat chez les Bleus face aux Springboks ?"Objectif confirmation face au Racing", peut-on lire sur le site officiel du club. Les Maritimes doivent en effet confirmer leur premier succès à l'extérieur par une victoire à la maison. Sans quoi, les efforts déployés à l'extérieur auront été vains.

La forteresse rochelaise

Dans un Deflandre bouillant et à guichets fermés depuis plusieurs jours, les Jaune et Noir voudront poursuivre leur série d’invincibilité à domicile, face à un Racing 92 toujours aussi dangereux dans le jeu de mouvement.

Le choc s’annonce passionnant entre la puissance rochelaise et le jeu aérien et rapide du Racing. Les Franciliens, 5es du classement avant cette journée, misent sur leur attaque éclair pour faire vaciller une défense maritime qui retrouve son mordant. Servat l’avoue : ''Ce n’est pas tranché encore aujourd’hui'' — la bataille du 8 continueDans un championnat ultra-serré, le classement évolue chaque week-end. Le moindre point a son importance dans la course à la qualification pour les phases finales. Et les unités engrangées cet automne auront leur importance au printemps.

Entre ambitions retrouvées, retours de cadres et ferveur populaire, tout est réuni pour une soirée XXL à Deflandre. Rendez-vous dimanche à 21h05 sur Canal+ pour ce La Rochelle – Racing 92 qui sent bon le rugby de haut niveau.