Servat l’avoue : ''Ce n’est pas tranché encore aujourd’hui'' — la bataille du 8 continue
Fabien Galthié n’a pas encore tranché : qui portera le numéro 8 face aux Springboks ? Alldritt reste une valeur sûre, mais Guillard impressionne.
Grégory Alldritt sous pression, Mickaël Guillard en pleine bourre : le poste de numéro 8 est plus incertain que jamais chez les Bleus. Servat s’explique avant le duel face à l’Afrique du Sud.

À dix jours du choc face aux Springboks à Saint Denis, le staff du XV de France n’aurait toujours pas tranché sur un poste clé : celui de numéro 8. Une première depuis bien longtemps.Vers une première depuis 33 matchs dans la composition du XV de France face aux Springboks ?Vers une première depuis 33 matchs dans la composition du XV de France face aux Springboks ?

Grégory Alldritt, cadre incontesté du groupe depuis 2019, voit aujourd’hui pointer la concurrence sérieuse du Lyonnais Mickaël Guillard. Et visiblement, la hiérarchie n’est plus aussi figée qu’avant.

Alldritt, toujours dans le coup, mais sous pression

Le Rochelais reste un pilier du projet Galthié. Mais son statut de titulaire indiscutable est aujourd’hui challengé. William Servat l’a confirmé ce mardi via Le Figaro : « On trouve que Grégory est en forme. Il a beaucoup travaillé cet été, avec une grosse préparation dans son club. Donc Greg est en forme. Après, la confiance du moment, parfois, elle n’est pas toujours facile. »Dupont absent, Alldritt contesté : l'énigme du capitanat chez les Bleus face aux Springboks ?Dupont absent, Alldritt contesté : l'énigme du capitanat chez les Bleus face aux Springboks ?

Des mots qui traduisent un certain flou. Alldritt, capitaine à plusieurs reprises, conserve le soutien du staff pour son expérience et son leadership, mais il sait qu’il joue gros face à une concurrence affûtée.

Guillard, la montée en puissance

Dans l’ombre du Maritime, Mickaël Guillard continue de marquer des points. Le Lyonnais, repositionné en numéro 8 depuis la tournée en Nouvelle-Zélande, impressionne à chacune de ses sorties. Servat ne cache pas son admiration :

« “Mika” Guillard confirme à toutes ses apparitions. Il a été l’un des meilleurs joueurs de la tournée en Nouvelle-Zélande à ce poste-là. »

Un compliment qui en dit long sur la confiance du staff en sa progression.

Une décision collégiale, mais Fabien aura le dernier mot

Comme souvent, les choix se feront « de manière collégiale », rappelle Servat, avant de préciser : « Fabien a le dernier mot. Toujours. Et quand un choix est fait, on est à fond dans cette décision. »Galthié verrouille Marcoussis : la peur des ''espions'' boks revient hanter le XV de FranceGalthié verrouille Marcoussis : la peur des ''espions'' boks revient hanter le XV de FrancePour l’heure, rien n’est acté. Le débat reste ouvert, et ce flou pourrait bien entretenir la concurrence jusqu’au bout. Un luxe, diront certains. Un casse-tête pour d’autres. Une chose est sûre : à dix jours du combat face aux champions du monde, la bataille du numéro 8 n’a jamais été aussi indécise.

Vous devez être connecté pour pouvoir participer aux commentaires
  • Revahn
    36504 points
  • il y a 2 heures

J'adore Guillard et j'espère qu'il aura l'occasion de briller, mais sa polyvalence en 2ème ligne en ferait-il pas un meilleur "finisseur"?

  • il y a 2 heures

Derniers articles

 News
Dupont absent, Alldritt contesté : l'énigme du capitanat chez les Bleus face aux Springboks ?
News
''Il aurait pu s’entraîner avec les Crabos de Toulouse'' : blessé, pourquoi Antoine Dupont est avec le XV de France ?
News
Galthié verrouille Marcoussis : la peur des ''espions'' boks revient hanter le XV de France
News
Les bras d’Etzebeth, les charges de Vermeulen : Boudehent, ce ''Springcoq'' là pour raser le pack de l’Afrique du Sud
News
XV DE FRANCE. En feu, Matthieu Jalibert aurait-il été autre chose qu'un ''partenaire d'entraînement'' sans sa blessure ?
News
Vers une première depuis 33 matchs dans la composition du XV de France face aux Springboks ?
News
Le saviez-vous ? Cramont a déjà joué pour un autre pays, avant le XV de France
News
XV de France. ''Un bosseur qui mérite tout ce qui lui arrive'', Marchand encense son jeune coéquipier
News
Le ''Grand'' s’en est allé, Toulon perd son capitaine d’âme : André Herrero est décédé
News
Forfait de dernière minute chez les Bleus : Bochaton rejoint le contingent de l'UBB
News
XV de France. Pourquoi Grégory Alldritt est sous pression (mais plus motivé que jamais) pour défier l'Afrique du Sud