O’Gara mise sur un XV équilibré : puissance, vitesse et jeunesse face au Racing 92 en TOP 14
Hastoy–Berjon à la baguette, Alldritt en chef d’orchestre : La Rochelle affiche la couleur. Crédit image : Screenshot CANAL+ Sport
Le Stade Rochelais se prépare à un gros test. Avec Alldritt et Skelton de retour, mais sans Danty ni Seuteni, les Maritimes alignent un XV solide pour défier le Racing 92 à Deflandre.

Bonne nouvelle pour les supporters maritimes : Grégory Alldritt est bien présent dans le XV rochelais. Libéré par le staff des Bleus en milieu de semaine, le troisième ligne international sera bien titulaire dimanche face au Racing 92.

Une présence qui change tout, tant son impact et son leadership pèsent sur le collectif. Will Skelton viendra muscler la deuxième ligne. De quoi redonner du poids à un pack déjà redoutable.

Danty, Seuteni et Penverne à l’arrêt

Côté infirmerie, le Stade Rochelais devra faire sans plusieurs cadres. Jonathan Danty, touché au genou, sera absent plusieurs mois. Un vrai coup dur pour le centre international, toujours précieux dans l’organisation défensive et le jeu au contact.

Ulupano Seuteni (mollet) manquera également à l’appel quelques semaines, tout comme Louis Penverne (pommette). Ihaia West, lui, soigne une blessure aux ischios. Des absences qui ouvrent la porte à de nouvelles opportunités.

Un XV ambitieux malgré les absents

Pour ce choc face au Racing, Ronan O’Gara aligne un XV de départ équilibré, entre expérience et jeunesse. Dillyn Leyds sera à l’arrière, entouré de Niniashvili, Lagivala, Favre et Nowell sur la ligne de trois-quarts.

Hastoy et Berjon mèneront la manœuvre à la charnière. Devant, le trio Kaddouri–Lespiaucq–Sorin sera attendu au tournant, épaulé par Skelton et Lavault.

Sur le banc, l’expérience de Latu et la puissance de Botia pourraient bien faire la différence en seconde période. Malgré les blessés, le groupe rochelais affiche un visage ambitieux. À Deflandre, le mot d’ordre est clair : confirmer la victoire acquise à Lyon et maintenir la dynamique avant la trêve.

Vous devez être connecté pour pouvoir participer aux commentaires
Cet article ne contient aucun commentaire, soyez le premier à en poster un !

Derniers articles

 News
83 points, du panache et des sourires : Louis Carbonel croit-il encore aux Bleus ?
News
Votre match de Rugby La Rochelle/Racing 92 à quelle heure et sur quelle chaîne ?
Transferts
570 points, 77 matchs de TOP 14, cet ouvreur expérimenté va-t-il débarquer à Clermont ?
News
Castres – Bordeaux en Top 14 : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le match ?
News
L'UBB avec une solide armada pour défier Castres sur sa pelouse : les compositions
News
Un XV parisien ambitieux pour le Classico face à Toulouse en TOP 14
News
Remanié mais redoutable : le Stade Toulousain dévoile son XV face au Stade Français
News
POINT TRANSFERT. Cramont, Daubagna, Carbury : ça bouge en Top 14 et en Pro D2
Transferts
Deux Bordelais ciblés ? La Section a flairé une belle opportunité sur le marché
Transferts
TOP 14. Pau prépare un grand ménage : plusieurs 3/4 vers la sortie ?
News
Antoine Dupont vers une prolongation XXL avec le Stade Toulousain ?