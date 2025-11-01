O’Gara mise sur un XV équilibré : puissance, vitesse et jeunesse face au Racing 92 en TOP 14

Le Stade Rochelais se prépare à un gros test. Avec Alldritt et Skelton de retour, mais sans Danty ni Seuteni, les Maritimes alignent un XV solide pour défier le Racing 92 à Deflandre.

Bonne nouvelle pour les supporters maritimes : Grégory Alldritt est bien présent dans le XV rochelais. Libéré par le staff des Bleus en milieu de semaine, le troisième ligne international sera bien titulaire dimanche face au Racing 92.

Une présence qui change tout, tant son impact et son leadership pèsent sur le collectif. Will Skelton viendra muscler la deuxième ligne. De quoi redonner du poids à un pack déjà redoutable.

Danty, Seuteni et Penverne à l’arrêt

Côté infirmerie, le Stade Rochelais devra faire sans plusieurs cadres. Jonathan Danty, touché au genou, sera absent plusieurs mois. Un vrai coup dur pour le centre international, toujours précieux dans l’organisation défensive et le jeu au contact.

Ulupano Seuteni (mollet) manquera également à l’appel quelques semaines, tout comme Louis Penverne (pommette). Ihaia West, lui, soigne une blessure aux ischios. Des absences qui ouvrent la porte à de nouvelles opportunités.

Un XV ambitieux malgré les absents

Pour ce choc face au Racing, Ronan O’Gara aligne un XV de départ équilibré, entre expérience et jeunesse. Dillyn Leyds sera à l’arrière, entouré de Niniashvili, Lagivala, Favre et Nowell sur la ligne de trois-quarts.

Hastoy et Berjon mèneront la manœuvre à la charnière. Devant, le trio Kaddouri–Lespiaucq–Sorin sera attendu au tournant, épaulé par Skelton et Lavault.

Sur le banc, l’expérience de Latu et la puissance de Botia pourraient bien faire la différence en seconde période. Malgré les blessés, le groupe rochelais affiche un visage ambitieux. À Deflandre, le mot d’ordre est clair : confirmer la victoire acquise à Lyon et maintenir la dynamique avant la trêve.