TOP 14. Bordeaux toujours aussi dangereux malgré les absences pour défier Castres : la composition probable

Privé de ses internationaux, Bordeaux devra faire appel à sa profondeur de banc sur la pelouse de Castres, sans pour autant galvauder son rugby.

Il est loin le temps où Bordeaux se tirait les cheveux à l’approche des doublons. Grâce à un recrutement ciblé et savamment élaboré pour performer durant ces périodes, Yannick Bru et son staff peuvent désormais s’appuyer sur une profondeur de banc très intéressante pour pallier les absences des internationaux. Cependant, ce week-end, les Bordelo-Béglais se rendront sur la pelouse de Castres avec une infirmerie plutôt conséquente.

Bordeaux privé de Matiu, Coleman et Cazeaux pour le déplacement à Castres

Cette semaine fut tout de même particulière pour l'UBB, après sa large victoire face à Bayonne le week-end dernier, les Girondins ont perdu leur maître à jouer, Mathieu Jalibert, dans les dernières minutes de la rencontre. L'ouvreur semble touché à la cuisse et serait absent plusieurs semaines. Une triste nouvelle tant pour son équipe que pour les amateurs de ballon ovale à travers l'Hexagone.

S'ajoute à cela la mise au repos de Ciryl Cazeaux toute la semaine. Touché au dos, le deuxième ligne ayant pris part à toutes les rencontres de son équipe cette saison sera probablement absent pour le déplacement dans le Tarn, tout comme Adam Coleman, blessé face à Perpignan lors de la 7ᵉ journée du championnat.

Le chantier va donc s’opérer en deuxième ligne, et certains joueurs pourront peut-être saisir l'opportunité de se faire une place parmi le paquet d’avants bordelais pour les semaines à venir, comme par exemple Jonny Gray.

En première ligne, les Bordelais sont quasiment au complet. La présence de Maxime Lamothe dans le groupe est probable, mais c'est Gaëtan Barlot qui risque de démarrer face à ses anciens coéquipiers. Enfin, Mathis Perchaud et Sipili Falatea complètent cette première ligne.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Union Bordeaux Bègles (@ubbrugby)

Les retours de Retière et Buros

En revanche, c'est différent pour les lignes arrière à Bordeaux. Privé de Maxime Lucu, Louis Bielle-Biarrey, Nicolas Depoortere, Damian Penaud (France), Martin Page-Relo (Italie) et Salesi Rayasi (Fidji), tous internationaux, le staff de Yannick Bru pourra s'appuyer sur les retours d'Arthur Retière et de Romain Buros.

Le premier cité devrait cependant démarrer sur le banc grâce notamment à sa polyvalence. Seul rescapé au poste, Valentin Hutteau devrait connaître sa deuxième titularisation avec Bordeaux ; il composera la charnière avec Joey Carbery.

Romain Buros va retrouver son poste d'arrière pour sa première en Top14 cette saison, épaulé par les fusées Xan Mousquès et Jon Echegaray. Ce dernier devrait occuper le poste d'ailier en dépit des nombreuses absences. Enfin, le centre de l'attaque bordelaise pourrait être occupé par Rohan Janse Van Rensburg et Pablo Uberti, une association inédite cette saison.

Composition probable UBB