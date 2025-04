VIDÉO. 59 mètres : Après la relance du parking, ''le coup de canon depuis la buvette'' signé Melvyn Jaminet

Il n’est d’ailleurs pas exclu qu’un de ces jours, un ballon finisse dans le port de Toulon, si Melvyn le prend bien sur la tranche…

Inutile de vous rappeler le déroulé et le scénario final de cet épique Toulon/Toulouse qu’on a vécu ce dimanche. Avec cette pénalité victorieuse de Thomas Ramos à la dernière minute…

Qu’on se le dise, les actions d’éclat ne furent pas légion, dans un Mayol battu par les vents et la pluie. En dépit de quelques franchissements toulousains et d’un numéro de soliste de Gaël Dréan en première mi-temps (dont l’essai fut justement refusé pour un en-avant préalable de Fainga’anuku), peanuts…

Mis à part peut-être les coups de canon de Melvyn Jaminet, pour rester dans l’univers du but. Encore une fois, l’arrière du RCT a confirmé son retour en forme et montré qu’il possédait toujours le coup de tatane le plus fou de l’Hexagone.

Un coup de canon de près de 60 mètres

Au-delà de son 6/6 pas évident face aux perches et de son dernier coup de pied magnifiquement brossé, revenons sur son coup de fusil longue distance, pour la beauté du geste.

En fin de première période, Toulon profitait de l’indiscipline toulousaine pour prendre le score. Et Jaminet, même largement au-delà de la ligne médiane, n’avait pas froid aux yeux.

Confiant au sujet de la puissance et de la précision de sa frappe, le joueur de 25 ans prenait les points à plus de 58 mètres, dans l’axe (1min10 sur la vidéo). A raison, puisque le ballon atterrissait même dans les tribunes de Mayol.

Son record de distance sur pénalité, en match officiel. Même si le François Steyn varois (les cheveux et 30 kilos en moins) prouvait sur le coup qu’il avait bien 5 ou 6 mètres de plus dans les gambettes. Il n’est d’ailleurs pas exclu qu’un de ces jours, un ballon finisse dans le port de Toulon, si Melvyn le prend bien sur la tranche…