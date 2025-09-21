Top 14. Après un nouvel incident, quelle sanction risque l’USAP ?

À l’occasion de la défaite catalane contre le Racing 92 (15-28), l’USAP a vu l’un de ses supporters rentrer sur la pelouse et risque gros, encore.

Ce sont des actualités qui deviennent récurrentes du côté de l’USAP. Souvent pointé du doigt pour les attitudes peu courtoises de ses supporters, un incident a eu lieu ce samedi 20 septembre, à Aimé-Giral. Lors de la défaite face au Racing 92 (15-28), les esprits s’échauffaient entre les joueurs des deux formations de Top 14. Lors d’une prise de cols entre acteurs du jeu, un supporter en a profité pour tenter de participer aux évènements.

USAP - Racing 92, sous tension

C’est à la 76ᵉ minute de jeu, qu’un amateur du club sang et or a enjambé la main courante pour faire irruption sur le pré du stade Aimé Giral. Alors que le public accompagnait les empoignades de ses joueurs d’un brouhaha marqué, l’homme a été rapidement intercepté par les services de sécurité de l’enceinte catalane. Il n’a pas eu de contact physique avec les joueurs.

Raccompagné en dehors de la pelouse par les stadiers, l’homme est sorti sans se montrer agressif. Les 14 000 supporters qui l’entouraient en ont alors profité pour rajouter quelques décibels à leurs vociférations. Selon L’Indépendant, l’individu perturbateur a ensuite passé plusieurs longues heures en garde à vue. Les vigiles du stade l’ayant confié à la police, après la rencontre perdue par l’USAP.

En parallèle, l’action des tribunes sur la rencontre a été marquée par plusieurs gestes et insultes venus du public catalan. Plusieurs jets de bières et de gobelets sur la pelouse ont été observés. En réponse, l’un des membres du staff du Racing 92 aurait renversé un pichet sur des supporters perpignanais, toujours selon L’Indépendant. La tension de la rencontre a ainsi été plus que palpable.

Après la rencontre, les dirigeants de l’USAP sont sûrement en attente d’une réaction de la part de la LNR. Ces incidents pourraient coûter cher aux Sang et Or, avec une possible amende dont ils se seraient certainement bien passés. De plus, le club a malheureusement déjà été épinglé pour des raisons similaires. Ainsi, son cas pourrait ne pas être placé sous une observation clémente de la part des institutions.

La crainte d’une sanction

Pour rappel, lors du barrage d’accession au Top 14, l’USAP et le FC Grenoble s’étaient retrouvés pour un match à l’enjeu bouillant. Pour l’occasion, de nombreux supporters catalans avaient fait le déplacement en Isère et plusieurs de ces derniers avaient envahi le terrain pour célébrer la victoire. À ce moment-là, une bagarre a éclaté entre plusieurs spectateurs, alors qu’un climat tendu était déjà présent en tribune avant le coup de sifflet final.

Après cet évènement, l’écurie venue de Perpignan avait écopé d'une amende de 25 000 euros ainsi que d'une suspension de terrain. Cette dernière était prévue pour un match et assortie d’un sursis. Tandis que l’USAP a fait appel de cette décision, une autre sanction pourrait s’accumuler. Certains redoutent notamment une autre suspension de terrain ou une rencontre à huis clos pour la réception du Stade Français, samedi 4 octobre à 16 h 35.

