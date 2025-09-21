Top 14. Après un nouvel incident, quelle sanction risque l’USAP ?

Ce sont des actualités qui deviennent récurrentes du côté de l’USAP. Souvent pointé du doigt pour les attitudes peu courtoises de ses supporters, un incident a eu lieu ce samedi 20 septembre, à Aimé-Giral. Lors de la défaite face au Racing 92 (15-28), les esprits s’échauffaient entre les joueurs des deux formations de Top 14. Lors d’une prise de cols entre acteurs du jeu, un supporter en a profité pour tenter de participer aux évènements.
TOP 14. Un genou qui lâche, un cadre out pour la saison ? Des débuts cauchemardesques à l'USAP
USAP - Racing 92, sous tension
C’est à la 76ᵉ minute de jeu, qu’un amateur du club sang et or a enjambé la main courante pour faire irruption sur le pré du stade Aimé Giral. Alors que le public accompagnait les empoignades de ses joueurs d’un brouhaha marqué, l’homme a été rapidement intercepté par les services de sécurité de l’enceinte catalane. Il n’a pas eu de contact physique avec les joueurs.
Raccompagné en dehors de la pelouse par les stadiers, l’homme est sorti sans se montrer agressif. Les 14 000 supporters qui l’entouraient en ont alors profité pour rajouter quelques décibels à leurs vociférations. Selon L’Indépendant, l’individu perturbateur a ensuite passé plusieurs longues heures en garde à vue. Les vigiles du stade l’ayant confié à la police, après la rencontre perdue par l’USAP.
TOP 14. Grosse surprise, l'USAP signe une star australienne (25 ans, 31 sélections) !
En parallèle, l’action des tribunes sur la rencontre a été marquée par plusieurs gestes et insultes venus du public catalan. Plusieurs jets de bières et de gobelets sur la pelouse ont été observés. En réponse, l’un des membres du staff du Racing 92 aurait renversé un pichet sur des supporters perpignanais, toujours selon L’Indépendant. La tension de la rencontre a ainsi été plus que palpable.
Après la rencontre, les dirigeants de l’USAP sont sûrement en attente d’une réaction de la part de la LNR. Ces incidents pourraient coûter cher aux Sang et Or, avec une possible amende dont ils se seraient certainement bien passés. De plus, le club a malheureusement déjà été épinglé pour des raisons similaires. Ainsi, son cas pourrait ne pas être placé sous une observation clémente de la part des institutions.
TOP 14. 60 sélections, capitaine de l'Ecosse, pourquoi Jamie Ritchie peut devenir le nouveau patron de l’USAP ?
La crainte d’une sanction
Pour rappel, lors du barrage d’accession au Top 14, l’USAP et le FC Grenoble s’étaient retrouvés pour un match à l’enjeu bouillant. Pour l’occasion, de nombreux supporters catalans avaient fait le déplacement en Isère et plusieurs de ces derniers avaient envahi le terrain pour célébrer la victoire. À ce moment-là, une bagarre a éclaté entre plusieurs spectateurs, alors qu’un climat tendu était déjà présent en tribune avant le coup de sifflet final.
Après cet évènement, l’écurie venue de Perpignan avait écopé d'une amende de 25 000 euros ainsi que d'une suspension de terrain. Cette dernière était prévue pour un match et assortie d’un sursis. Tandis que l’USAP a fait appel de cette décision, une autre sanction pourrait s’accumuler. Certains redoutent notamment une autre suspension de terrain ou une rencontre à huis clos pour la réception du Stade Français, samedi 4 octobre à 16 h 35.
TOP 14. ''Transmettre ce que le club m'a donné'' : Nicolas Mas retrouve son USAP
resp
Le plus surprenant est que le club ne fait rien auprès de ses supporters malgré plusieurs débordements inadmissibles. Il fait même appel de sanction comme s'il s'estimait floué.
Il est pourtant garant des bons déroulements des matchs auxquels il participe et de surcroît à Perpignan.
potemkine09
2024 : - l’arbitre Jérémy Rozier a été insulté et hué durant une grande partie du match. Des verres de bière ont été jetés en sa direction par certains supporters de l’USAP. L’arbitre du match a dû quitté le terrain protégé par des gardes du corps.
- Le MHR et l’Usap ont été sanctionnés d’une amende de 10 000 euros avec sursis pour des incidents lors de leur dernière confrontation, le 27 avril dernier (20-25), a indiqué la Ligue Nationale de Rugby ce mercredi 5 juin.
L’ambiance du MHR-Usap du 27 avril dernier (20-25) avait marqué les esprits, avec des Catalans en fusion. La commission de discipline de la Ligue nationale de rugby a décidé de sanctionner les deux clubs d’une amende de 10 000 euros, assortis d’un sursis, en raison d’incidents survenus en tribunes. Un supporter de Perpignan, en toute fin de match, avait notamment éclaté un fumigène, ce qui est interdit
2025 :
- Lors de la rencontre opposant l’USAP à Bordeaux, samedi 1er mars, Matthieu Jalibert a été la cible de sifflets et de gestes inappropriés en quittant la pelouse. Plusieurs spectateurs ont été aperçus en train de lui adresser des gestes déplacés, notamment des doigts d’honneur, une scène captée par les caméras de Canal +
- Alors que les supporters perpignanais envahissaient la pelouse pour fêter la victoire avec leurs joueurs, des tensions ont rapidement dégénéré. Bagarres, jets de projectiles et altercations entre supporters grenoblois et perpignanais, mais aussi entre certains joueurs et supporters, ont poussé les CRS à intervenir sur la pelouse pour rétablir le calme.
- Et encore une fois ce weekend...
L'USAP bénéficie d'une clémence de la part des autorités après ces incidents à répétition qui est tout à fait étonnante.
Hugo
Heureusement que l'Indépendant (4 pages et rien dedans, torche-c... des catalans) nous expliquait il y a peu qu'il y avait plus d'ambiance à Aimé Giral qu'à Ernest Wallon. Finalement je préfère l'ambiance d'Ernest Wallon.
stef7
Honte au public Perpignanais, ils seraient plus à leur place au foot.
Mais beau laxisme de la LNR...
lebonbernieCGunther
Chaque fois que j'entends parler des débordements récurrents à Aimé Giral, je peux pas m'empêcher de faire le lien avec la couleur politi ... oups! J'ai pas le droit de le dire, c'est tabou!
pascalbulroland
Malheureusement, la fenêtre d'overton est grande ouverte dans ce pays et la violence qui en découle risque de toucher plus que les villes à la couleur politique dont tu parles...
pascalbulroland
Le huis clos me semble être une bonne sanction, verrons nous cela ? Wait & see
alan75
Ne laisser le choix qu'entre Vittel et Evian (pub gratuite) serait une belle punition, ça éviterait que la mousse ne monte à la tête de certains... 🤣🤣🤣
lebonbernieCGunther
Des cours d'éducation civique! Mais on part de loin... faut tout reprendre depuis le début...
Jak3192
Quel(s) crétin(s) ! 🤣
3 ou 4 matches à huis clos,
sursis révoqué, donc paiement de l'amende et majorée pour ces nouveaux faits.
Taper dans le portefeuille du club qui ne contrôle pas ses propres (façon de parler 🤭) abrutis.
Ya un "supporter" USAP qui se dévoue pour expliquer ici ?
jujudethil
Un supporter de l’USAP ailleurs qu’à aimé Giral ça existe. ?
Jak3192
Des gens se perdent parfois...
dan0x
Toujours les mêmes...
Jak3192
Meuh non !
Comme pour contre le FCG, ya des décérébrés qui vont t'expliquer que c'est pas eux, mais les autres 😄