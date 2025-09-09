TOP 14. Un genou qui lâche, un cadre out pour la saison ? Des débuts cauchemardesques à l'USAP

Perpignan vit un début de saison cauchemardesque. Battu par Bayonne à Aimé-Giral, l’USAP a surtout perdu deux cadres majeurs : Posolo Tuilagi et Jake McIntyre.

L’USAP n’a pas seulement manqué son entame de saison en s’inclinant à Aimé-Giral contre Bayonne (19-26).

Les Catalans ont surtout vu leur infirmerie se remplir à vitesse grand V, avec deux coups durs qui plombent déjà leur rentrée. Posolo Tuilagi et Jake McIntyre, deux titulaires majeurs, sont indisponibles pour des durées très différentes mais toutes deux préoccupantes.

Tuilagi out quelques semaines

Le premier à tomber a été Posolo Tuilagi. Annoncé titulaire, le deuxième ligne international français (21 ans, 5 sélections) a dû déclarer forfait à la dernière minute, victime d’une fracture de fatigue au péroné droit.

La blessure n’exige pas d’opération, mais impose du repos strict et une reprise progressive. Verdict : quatre à cinq semaines d’absence, soit un retour espéré courant octobre. Un nouveau contretemps pour le puissant catalan, qui sortait déjà d’une longue traversée du désert l’an dernier après une double fracture tibia-péroné.

Un vide à l'ouverture

Mais le vrai coup de massue est tombé en première période, quand Jake McIntyre s’est écroulé après un plaquage. L’ouvreur australien de 31 ans, revenu d’une grave blessure au même genou en janvier dernier, souffre cette fois d’une rupture du ligament croisé antérieur. Diagnostic sans appel : opération obligatoire et absence estimée entre six et huit mois. Dans le meilleur des cas, McIntyre pourrait revenir en mars ou avril, mais sa saison est quasiment terminée.

Faire honneur au maillot sang & or, voila ce qu'on attend samedi bien au-delà du résultat.



💥 Combativité XXL

⚡ Prise d'initiative

🧠 Réaction d'orgueil

🤝🏼 Solidarité #STUSAP — Penya Trabucayres (@ElsTrabucayres) September 9, 2025

Il faut travailler les passes, et les tirs aux buts.

Pénaltouche ratée et tirs aux buts raté… gros problème. Retour de Allan, Tedder en 10. — Radio Londres ن 💸 #JeSuisNicolas (@radio_londres_) September 6, 2025

Pour Franck Azéma et son staff, l’équation est terrible. Privé de son ouvreur titulaire, l’USAP va devoir improviser. Antoine Aucagne est toujours gêné au dos et ne peut dépanner. Les solutions les plus évidentes sont Tristan Tedder et Tommaso Allan, mais la rotation se réduit.

Azéma reste confiant pour la suite

En coulisse, l’USAP a déjà lancé des recherches pour un joker médical, selon L'Indépendant. Mais à ce poste très convoité, les options sont rares et la concurrence féroce. Le manager catalan a prévenu : "J’ai confiance dans la qualité du vestiaire pour réagir, on sait sur quoi travailler et des joueurs vont revenir pour nous aider à progresser."

Entre un pack déjà orphelin de Tuilagi et une charnière décimée, Perpignan commence la saison dans le dur. Le calendrier ne lui laissera aucun répit : Toulouse, Lyon puis Bordeaux-Bègles sont au menu. Pas vraiment le moment de bricoler, mais l’USAP n’a pas le choix.