TOP 14. Un genou qui lâche, un cadre out pour la saison ? Des débuts cauchemardesques à l'USAP
Deux cadres à l’infirmerie : l’USAP perd Tuilagi et McIntyre dès la première journée. crédit photo : screenshot USAP
Perpignan vit un début de saison cauchemardesque. Battu par Bayonne à Aimé-Giral, l’USAP a surtout perdu deux cadres majeurs : Posolo Tuilagi et Jake McIntyre.

L’USAP n’a pas seulement manqué son entame de saison en s’inclinant à Aimé-Giral contre Bayonne (19-26).

Les Catalans ont surtout vu leur infirmerie se remplir à vitesse grand V, avec deux coups durs qui plombent déjà leur rentrée. Posolo Tuilagi et Jake McIntyre, deux titulaires majeurs, sont indisponibles pour des durées très différentes mais toutes deux préoccupantes.

Tuilagi out quelques semaines

Le premier à tomber a été Posolo Tuilagi. Annoncé titulaire, le deuxième ligne international français (21 ans, 5 sélections) a dû déclarer forfait à la dernière minute, victime d’une fracture de fatigue au péroné droit.

La blessure n’exige pas d’opération, mais impose du repos strict et une reprise progressive. Verdict : quatre à cinq semaines d’absence, soit un retour espéré courant octobre. Un nouveau contretemps pour le puissant catalan, qui sortait déjà d’une longue traversée du désert l’an dernier après une double fracture tibia-péroné.

Un vide à l'ouverture

Mais le vrai coup de massue est tombé en première période, quand Jake McIntyre s’est écroulé après un plaquage. L’ouvreur australien de 31 ans, revenu d’une grave blessure au même genou en janvier dernier, souffre cette fois d’une rupture du ligament croisé antérieur. Diagnostic sans appel : opération obligatoire et absence estimée entre six et huit mois. Dans le meilleur des cas, McIntyre pourrait revenir en mars ou avril, mais sa saison est quasiment terminée.

Pour Franck Azéma et son staff, l’équation est terrible. Privé de son ouvreur titulaire, l’USAP va devoir improviser. Antoine Aucagne est toujours gêné au dos et ne peut dépanner. Les solutions les plus évidentes sont Tristan Tedder et Tommaso Allan, mais la rotation se réduit.

RUGBY. Un club de Nationale signe un géant (2 m - 125 kg) et rêve de Pro D2RUGBY. Un club de Nationale signe un géant (2 m - 125 kg) et rêve de Pro D2

Azéma reste confiant pour la suite

En coulisse, l’USAP a déjà lancé des recherches pour un joker médical, selon L'Indépendant. Mais à ce poste très convoité, les options sont rares et la concurrence féroce. Le manager catalan a prévenu : "J’ai confiance dans la qualité du vestiaire pour réagir, on sait sur quoi travailler et des joueurs vont revenir pour nous aider à progresser."

Entre un pack déjà orphelin de Tuilagi et une charnière décimée, Perpignan commence la saison dans le dur. Le calendrier ne lui laissera aucun répit : Toulouse, Lyon puis Bordeaux-Bègles sont au menu. Pas vraiment le moment de bricoler, mais l’USAP n’a pas le choix.

Vous devez être connecté pour pouvoir participer aux commentaires
Cet article ne contient aucun commentaire, soyez le premier à en poster un !

Derniers articles

 News
TOP 14. Record ! Toulouse attire plus que jamais… même quand le match ne compte ''pas encore''
News
Rugby non-stop cette semaine ! Vos matchs France/Irlande et Toulouse/USAP à quelle heure et sur quelle chaîne ?
News
TRANSFERT. Un champion du Monde U20 vers l’UBB ? Le feuilleton qui agite Bayonne et Montpellier
News
TOP 14. Exploit à Pierre Fabre : la Section s'offre un succès référence pour lancer sa saison
News
Top 14. Posolo Tuilagi stoppé net : nouvelle blessure et coup dur pour l'USAP
News
TOP 14. Mola prévient ses concurrents : ''On n'a pas encore mis notre rugby en place''
News
TOP 14. ''Ce n'est pas normal à ce niveau-là'' : Urios furieux charge ses joueurs après la défaite face à Toulouse
Vidéos
VIDÉO. Le Stade Toulousain renverse Clermont dans un match spectaculaire
News
RUGBY. Sur un dossier chaud, un président de Top 14 charge le Stade Toulousain !
News
Top 14. Un risque de gros bobo pour Tuilagi ? Le titan catalan au repos…
News
2,02 m et 132 kg, ce Français colossal est-il enfin prêt à surprendre le Top 14 ?