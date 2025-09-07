RUGBY. Un club de Nationale signe un géant (2 m - 125 kg) et rêve de Pro D2

Venu d’outre-Manche, le colosse anglais Will Spencer a signé en faveur du SO Chambéry, pensionnaire de Nationale, pour la saison en cours.

Les gros gabarits ne manquent pas en Top 14 et en Pro D2. Désormais, certains pensionnaires de Nationale s’offrent les services de joueurs expérimentés et au physique (très) dominant. Par exemple, le SO Chambéry a annoncé la signature du deuxième ligne anglais Will Spencer pour la saison 2025/2026, afin de renforcer son pack en quête de Pro D2.

Un géant anglais en Nationale

Avec des dimensions colossales, 2.01 mètres pour 125 kg, Will Spencer est un renfort de poids. Il est capable de jouer en tant que numéro 4 et numéro 5. À l’aise dans les airs, il pourrait devenir un atout précieux pour la conquête du SO Chambéry. De plus, à 33 ans, le joueur a déjà connu plusieurs clubs et différents championnats. Il bénéficie d’une expérience notable.

En effet, le colosse a été formé au Petersfield RFC dans un premier temps, avant de commencer sa carrière de joueur professionnel à Bath, où il jouera entre 2011 et 2016 puis entre 2020 et 2023. En Angleterre, il a connu de nombreux clubs et a alterné entre la Premiership, aux Leicester Tigers et Northampton Saints, et le Championship, aux Bedford Blues. Il a aussi fait un passage sous les écussons des clubs disparus des Worcester Warriors et London Welsh.

En dehors de sa nation natale, Will Spencer a tenté l’expérience au pays de Galles. Il a disputé une dizaine de matchs avec les Ospreys, en United Rugby Championship et Challenge Cup, sur la saison dernière. Il est aussi passé par la Pro D2 sur l’exercice 2023/2024, avec un passage à Soyaux-Angoulême et connaît donc déjà le rugby français. En 2017, il avait été appelé par Eddie Jones pour s’entraîner avec le XV de la Rose.

L’ambition de Chambéry

Cette saison, ce n’est pas la seule recrue du SO Chambéry qui vient tout droit de l’environnement professionnel. Pour cause, le club savoyard a des ambitions clairement affichées. Leader de Nationale sur la dernière saison régulière, les Éléphants se sont inclinés de peu (24-23) lors de la dernière finale de la troisième division française, au profit de l’US Carcassonne.

Depuis plusieurs saisons, la formation de Savoie est montée en puissance dans l’antichambre du rugby professionnel. Désormais, les Savoyards ne cachent plus leurs rêves et veulent obtenir une montée en Pro D2 à la fin de la saison. Après trente années passées en première division au siècle passé, le SO Chambéry veut tout faire pour retrouver le haut-niveau et placer son département sur la carte du rugby professionnel français.

Après la finale perdue, les Chambériens ont aussi dû faire face à la dure réalité d’une défaite en barrage d’accession, contre le Stade Aurillacois (15-45). Après cette désillusion commune, près de 40 % de l’effectif a été renouvelé pour cette saison. “Il a fallu s'adapter au niveau auquel on était, et surtout évacuer cette frustration”, confiait l’entraîneur Cyril Villain pour Ici, il y a deux semaines.

