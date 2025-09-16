RUGBY. TRANSFERT. Entre Jalibert, l’UBB et l’Angleterre : Carbery face à un choix décisif

Joey Carbery vit une drôle de parenthèse à Bordeaux-Bègles. Ancien grand espoir irlandais, longtemps perçu comme le successeur naturel de Johnny Sexton, il peine à trouver sa place derrière Matthieu Jalibert.

Joey Carbery n’a jamais eu un parcours linéaire. Né à Auckland, formé au Leinster, puis propulsé au Munster pendant six saisons, il a longtemps été l’une des plus grandes promesses du rugby irlandais.

Mais les blessures à répétition, l’émergence de Jack Crowley et Sam Prendergast et l’absence de sélection depuis 2022 l’ont peu à peu éloigné de la scène internationale. À 30 ans, son avenir pourrait bien s’écrire loin de l’Irlande et peut-être même loin de Bordeaux.

Une place de doublure

Arrivé l’an dernier à l’Union Bordeaux-Bègles, Carbery espérait se relancer dans un environnement propice, au cœur d’un Top 14 qui attire de plus en plus d’internationaux. Mais en Gironde, il s’est vite heurté à une évidence : la place de n°10 appartient à Matthieu Jalibert. Derrière l’international français, Carbery doit se contenter d’un rôle de doublure de luxe. Six petites minutes lors de la première journée face à La Rochelle, puis une titularisation face au Racing 92 uniquement pour ménager Jalibert, résument sa situation. Loin de ses ambitions initiales.

Pourtant, l’ancien ouvreur du Munster n’a pas perdu ses qualités : une belle vision du jeu, une polyvalence à l’arrière comme à l’ouverture et une expérience solide avec 38 sélections. De quoi séduire plusieurs clubs qui suivent attentivement son cas, flairant l’opportunité de récupérer un joueur d’envergure encore capable de performer.

Un changement de nationalité sportive ?

En parallèle, Carbery garde un œil sur l’international. Éligible pour l’Angleterre grâce à sa mère, il pourra, dès novembre prochain, postuler à la sélection anglaise, à condition de rejoindre un club de Premiership. Un choix cornélien, qui tournerait définitivement la page de son histoire avec le XV du Trèfle. Le joueur lui-même reconnaît hésiter : « Je vais devoir peser les possibilités et voir les contrats sur la table » (Rugbypass).

Reste une inconnue : Bordeaux. Le club a déjà anticipé l’avenir en signant Hugo Reus, jeune ouvreur de 22 ans, pour les saisons à venir. Un recrutement qui laisse penser que l’aventure girondine de Carbery pourrait s’interrompre dès l’été prochain. Mais l’Irlandais l’assure : si l’UBB veut le conserver, il restera sans hésiter : « Si Bordeaux souhaite me garder, je vais avoir du mal à dire non, car pour le moment, je m’éclate et l’équipe est vraiment bonne. »

Joey Carbery est donc à la croisée des chemins. Rester dans l’ombre de Jalibert, repartir pour un projet où il serait leader, ou tenter le pari fou de représenter l’Angleterre ? Sachant que la concurrence serait tout aussi rude avec la présence de Marcus Smith, Fin Smith et George Ford dans le groupe du XV de la Rose. Quoi qu’il en soit, le destin de l’ancien héritier de Sexton reste l’un des feuilletons les plus intrigants du marché des ouvreurs.