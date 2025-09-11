TOP 14. ''Pour la vie de groupe, c’est extra, mais pour les entraîneurs''… Damian Penaud raconté par Nans Ducuing

''Il t’envoie des passes en touche, il ne fait que rire''... Damian Penaud est le genre d’énergumène qu’on peut parfois retrouver en Régionale, mais qui apparaît comme une anomalie totale en Top 14.

'Il ne connaît pas une tactique"

Dans ce rugby toujours plus aseptisé, y a-t-il encore de la place pour de l’instinct ? Évidemment, et le French flair le montre. Mais en réalité, rien n’existe sans avoir plus ou moins été préparé.

Même Thomas Ramos disait, suite à son extérieur du pied - que Juan Martin Hernandez n’aurait pas renié - ayant abouti à l’essai de Delibes face à Clermont - que ce sont des gestes que les Toulousains travaillent en fin d’entraînement pour élargir leur champ des possibles…

Malgré tout, un rugbyman professionnel semble toujours résister à l’envahisseur. Et pas n’importe lequel puisqu’il est le meilleur marqueur de l’histoire du XV de France : Damian Penaud.

Si certains lui reconnaissent une grande intelligence de placement et de lecture de jeu, beaucoup confirment que l’ailier de 28 ans est tout simplement un génie de l’improvisation.

Ducuing balance les anecdotes

Nans Ducuing, qui l’a côtoyé durant deux saisons à Bordeaux avant de rejoindre les rangs de Canal Plus en tant que consultant aujourd’hui, témoigne pour Le Parisien avec le phrasé qu’il lui connaît.

C’est un compétiteur, mais alors il a un détachement… On a des horaires pour sortir à l’échauffement sur les matchs. Nous, on est changés, on est chauds, et lui, il joue aux échecs sur son téléphone, Birkenstock aux pieds. Il s’en fout, il ne connaît pas une tactique (rires). À l’entraînement, il est là sans être là, il t’envoie des passes en touche, il ne fait que rire…

Autant dire que le divertissement est assuré quand Penaud est dans un vestiaire. Le genre d’énergumène qu’on peut parfois retrouver en Régionale, mais qui apparaît comme une anomalie totale en Top 14. "Pour la vie de groupe, c’est extra, mais pour les entraîneurs, tu ne sais jamais s’il y est ou pas."

En revanche, son talent est intact. « Mais quand il rentre sur le terrain, il se transcende. C’est un génie.", abonde Ducuing. Bref, à l’ouest, rien de nouveau, concernant Damian Penaud… Mais chaque anecdote à son sujet se savoure comme ses essais.