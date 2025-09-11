TOP 14. ''Pour la vie de groupe, c’est extra, mais pour les entraîneurs''… Damian Penaud raconté par Nans Ducuing
Damian Penaud apparaît comme une anomalie totale dans le monde pro. Screenshot : France 2
''Il t’envoie des passes en touche, il ne fait que rire''... Damian Penaud est le genre d’énergumène qu’on peut parfois retrouver en Régionale, mais qui apparaît comme une anomalie totale en Top 14.

'Il ne connaît pas une tactique"

Dans ce rugby toujours plus aseptisé, y a-t-il encore de la place pour de l’instinct ? Évidemment, et le French flair le montre. Mais en réalité, rien n’existe sans avoir plus ou moins été préparé.

Même Thomas Ramos disait, suite à son extérieur du pied - que Juan Martin Hernandez n’aurait pas renié - ayant abouti à l’essai de Delibes face à Clermont - que ce sont des gestes que les Toulousains travaillent en fin d’entraînement pour élargir leur champ des possibles…

Malgré tout, un rugbyman professionnel semble toujours résister à l’envahisseur. Et pas n’importe lequel puisqu’il est le meilleur marqueur de l’histoire du XV de France : Damian Penaud.

Si certains lui reconnaissent une grande intelligence de placement et de lecture de jeu, beaucoup confirment que l’ailier de 28 ans est tout simplement un génie de l’improvisation.

Ducuing balance les anecdotes

Nans Ducuing, qui l’a côtoyé durant deux saisons à Bordeaux avant de rejoindre les rangs de Canal Plus en tant que consultant aujourd’hui, témoigne pour Le Parisien avec le phrasé qu’il lui connaît.

C’est un compétiteur, mais alors il a un détachement… On a des horaires pour sortir à l’échauffement sur les matchs. Nous, on est changés, on est chauds, et lui, il joue aux échecs sur son téléphone, Birkenstock aux pieds. Il s’en fout, il ne connaît pas une tactique (rires). À l’entraînement, il est là sans être là, il t’envoie des passes en touche, il ne fait que rire… 

Autant dire que le divertissement est assuré quand Penaud est dans un vestiaire. Le genre d’énergumène qu’on peut parfois retrouver en Régionale, mais qui apparaît comme une anomalie totale en Top 14. "Pour la vie de groupe, c’est extra, mais pour les entraîneurs, tu ne sais jamais s’il y est ou pas."

En revanche, son talent est intact. « Mais quand il rentre sur le terrain, il se transcende. C’est un génie.", abonde Ducuing. Bref, à l’ouest, rien de nouveau, concernant Damian Penaud… Mais chaque anecdote à son sujet se savoure comme ses essais.

Vous devez être connecté pour pouvoir participer aux commentaires
Cet article ne contient aucun commentaire, soyez le premier à en poster un !

Derniers articles

 News
TOP 14. ''Bonne dernière Sekou'' : le message qui affole les supporters de Macalou (et du Stade Français)
News
TOP 14. A quelle heure et sur quelle chaîne regarder La Rochelle - Clermont (J2) ?
News
TOP 14. Sale coup pour La Rochelle : Leyds sur le flanc, les recrues (déjà) sous pression ?
News
VIDEO. Avant Cheslin Kolbe, Gio Aplon faisait déjà du Kolbe et traversait les pelouses du Top 14
News
TRANFERT. TOP 14. Un ouvreur (très) prometteur pour épauler Jalibert jusqu'en 2028
News
Le changement de poste soudain de Paul Boudehent va-t-il fragiliser sa place avec le XV de France ?
News
Top 14. Clermont a-t-il trouvé son 10 ? Les premiers enseignements sur Plummer
News
Toulouse. De doublure à concurrent (?) : Graou, l’autre patron de la mêlée qui a grandi dans l’ombre de Dupont
News
TOP 14. Des articulations élastiques : vers une simple frayeur pour le genou du feu follet parisien Joe Jonas ?
News
Top 14. UBB. Matthieu Jalibert, le 'millénaire' qui veut régner sur la décennie
News
La recette simple et efficace de Louis Bielle-Biarrey (UBB) pour rester détaché et performer au plus haut niveau