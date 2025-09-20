RUGBY FÉMININ. Fin du rêve : un XV de France courageux échoue contre l’Angleterre en demie

Malgré beaucoup de courage, le XV de France Féminin s’est incliné face à l’Angleterre, ce samedi, en demi-finale de la Coupe du monde 2025.

Déjà conquis par le spectacle de la veille, où le Canada a surpris la Nouvelle-Zélande (34-19) pour s’offrir une place en finale, l’Ashton Gate Stadium a encore vibré. Pour cause, la seconde demi-finale de cette Coupe du monde de rugby féminin 2025 s’est jouée, ce samedi 20 septembre, entre le XV de France et l’Angleterre. Face aux Red Roses, les Bleues se sont inclinées (35-17) malgré un beau visage affiché durant une écrasante partie de la rencontre.

VIDEO. Coupe du monde. Le Canada met fin à la suprématie néo-zélandaise avec une prestation majuscule

Un XV de France à haute intensité

Dès le début du match, les deux formations ont posé les bases de la rencontre. Alors que les Anglaises allaient défendre et solliciter leurs avants, les Françaises, elles, s’occupaient de faire le jeu. C’est ce qu’il s’est passé sur le premier acte, où les Bleues ont eu à leur compte plus de 65 % de la possession. En parallèle, les joueuses locales ont réussi à contenir les volontés offensives adverses avec une défense de fer, quelques très bons grattages et une conquête infaillible.

Si les Anglaises n’ont pas eu beaucoup de munitions, elles ont su être réalistes dès leur première grosse occasion. Placée sur l’aile, l’arrière Ellie Kildunne marquait le premier essai de la rencontre, dès la 5ᵉ minute de jeu. Elle a pris de vitesse la défense française, puis a éliminé le second rideau pour filer en Terre promise. À ce moment-là, les vice-championnes du monde étaient sûrement bien loin de penser que c’était la première et dernière fois qu’elles inscrivaient des points sur cette moitié de match.

Ellie Kildunne ouvre le score de cette demi-finale



Score 0-7 pour l'Angleterre#RWC2025 pic.twitter.com/P39BlbDeUp — Rugby World Cup FR 🇫🇷 (@RugbyWorldCupFR) September 20, 2025

Avec le ballon en main, les Bleues ont multiplié les tentatives, mais se sont fait avoir plusieurs fois par l’intensité qu’elles mettaient elles-mêmes. Par exemple, le XV de France a connu plusieurs moments compliqués dans le jeu au sol, où les soutiens manquaient. Déjà impressionnante en mêlée fermée, la pilier droit Hannah Botterman s’est aussi illustrée avec de multiples grattages, bienvenus pour les Anglais. Cependant, les Tricolores n’étaient pas avares d’effort et ne cédaient pas. Leur envie a été récompensée par l’essai de Nassira Konde (24ᵉ) qui les a remises au contact.

Nassira Konde débloque le compteur des Bleues



Score 5-7#RWC2025 pic.twitter.com/e0sTC4nTyE — Rugby World Cup FR 🇫🇷 (@RugbyWorldCupFR) September 20, 2025

Coupe du monde. De l’exploit entrevu à la frustration finale, la demi-finale des Bleues a bouleversé les supporters

L’Angleterre a pris le large

De retour sur le pré pour le second acte, l’Angleterre a de nouveau marqué rapidement. À la 46ᵉ minute de jeu, Amy Cokayne bonifiait un maul spectaculaire, qui a parcouru environ 20 mètres avant de s’écrouler dans l’en-but. Cependant, les Françaises n’ont pas attendu pour répondre, cette fois-ci. En effet, la joueuse du Stade toulousain Kelly Arbey (52ᵉ) est venue aplatir le cuir du côté anglais, pour récompenser le bel effort collectif du XV de France. Malgré quelques erreurs dans le jeu d’avant, les Françaises tenaient le coup face à leurs voisines d’outre-Manche.

Incroyables Bleues qui resserrent la défense pour envoyer le ballon à l'aile et c'est l'essai français



Score 12-14#RWC2025 pic.twitter.com/HPHV9bUwim — Rugby World Cup FR 🇫🇷 (@RugbyWorldCupFR) September 20, 2025

Cependant, un troisième essai anglais est venu compliquer l’affaire des joueuses de David Ortiz et Gaëlle Mignot. Pas toujours très appliquée en défense, contrairement à ce qui avait pu être observé jusqu’ici sur ce mondial, les Françaises accusent le coup des charges anglaises. Après plusieurs courses tranchantes de ses coéquipières, Abbie Ward donne un avantage plus important à sa sélection. Avec beaucoup de réussite, Ellie Kildunne s’est offerte un doublé (68ᵉ), en récupérant de volée un jeu au pied involontaire de Marine Ménager.

Impitoyable Ellie Kildunne qui marque un doublé dans cette demi-finale



score 12-28#RWC2025 pic.twitter.com/gqsGimyiQp — Rugby World Cup FR 🇫🇷 (@RugbyWorldCupFR) September 20, 2025

En fin de rencontre, le XV de France Féminin n’avait aucune envie de baisser les armes. Preuve en est, Nassira Konde est retournée derrière la ligne d’en-but adverse pour aplatir son second essai (73ᵉ) de la rencontre. Comme point final de cette demi-finale, Megan Jones offre une dernière réalisation au public anglais (79ᵉ). Dans un match où les Bleues ont fait le jeu, les Anglaises ont surtout profité des erreurs adverses, en plus de miser sur la supériorité technique et physique de leur pack dans le jeu d’avant. En manque de réalisme et imparfaites en défenses, les rugbywomen de l’Hexagone ont été néanmoins à l'origine d’un courage et d’une volonté qui mérite le respect.

Coupe du monde. Une 2e ligne qui bute, marque, offload et plaque : Sophie de Goede écrit sa légende

La semaine prochaine, le XV de France Féminin jouera la petite finale de cette Coupe du monde de rugby 2025. Cette rencontre se déroule le samedi 27 septembre, à 13h30, contre la Nouvelle-Zélande. Les Anglaises, elles, iront défier les Canadiennes, finalistes aussi inattendues que redoutables.