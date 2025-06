TRANSFERT. TOP 14. Un centre JIFF de 110kg pour remplacer Leicester Fainga'anuku à Toulon ?

Ce centre JIFF de 110kg devrait quitter Vannes et anime donc le marché du Top 14. Toulon est sur le coup, mais n'est pas seul.

Il était parti à Vannes pour se relancer après 2 saisons presque blanches. Autrefois dans les proches radars du XV de France, Tani Vili n’a finalement pas eu la réussite escomptée en Bretagne.

Derrière un Francis Saili indéboulonnable, le 3/4 centre français de 24 a réalisé quelques bouts de match intéressants, mais sans jamais renverser la hiérarchie pour autant.

''J’ai besoin de retrouver confiance en moi'', revanchard, Tani Vili repart de zéro en Top 14 avec Vannes

Mais son profil rare (JIFF, jeune et surpuissant) devrait lui permettre de rebondir en Top 14 puisque selon les informations du Midi Olympique, l’ancien clermontois aurait naturellement dénoncé la clause de son contrat lui permettant de quitter le Morbihan dès cet été en cas de relégation en Pro D2.

Paris ou Toulon ?

Sauf retournement de situation, donc, Tani Vili (1m87 pour 110kg) devrait donc quitter Vannes dès cet été afin de signer avec un club du Top 14. Lequel ? Le Midol parle de deux clubs qui seraient à la lutte pour faire signer Tani Vili : le Stade-Français et le RCT.

Si selon la même source, les dirigeants du club de la Capitale auraient déjà formulé une offre à Tani Vili afin de compléter un recrutement jusqu’ici peu fourni, Toulon serait venu se renseigner sur le garçon formé à Brive.

AMATEUR. Champion de Fédérale 1 mais orphelin de ses 2 'poulains', Tyrosse pourra-t-il exister en Nationale ?Depuis de longs mois, le club varois cherche en effet un centre puissant capable de compenser le départ du All Black Leicester Fainga’anuku. Si le valeureux italien Brex a été signé et que le RCT compterait beaucoup sur la promotion de son centre/ailier des Espoirs Oliver Cowie (bientôt 20 ans, 1m92 pour 99kg), il serait également prêt à accueillir un JIFF supplémentaire dans ce profil bien précis, d’autant que Duncan Paia’aua va s’en aller lui aussi et que Ma’a Nonu va raccrocher.

Ainsi, Tani Vili aurait le choix et devra faire le bon, afin de relancer sa carrière qui, à bientôt 25 ans, n’a finalement toujours pas décollé. Malgré des qualités de puissance et de punch indéniables…