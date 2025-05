TOP 14. Jalibert, le feu sacré : l’UBB tient son magicien pour aller chercher l’Europe

À quelques jours de la finale de Champions Cup à Cardiff, Matthieu Jalibert est dans la forme de sa vie, au meilleur des moments pour l'UBB.

Chaban-Delmas en a vu passer des artistes, mais rares sont ceux qui ont su enflammer l’enceinte bordelaise comme Matthieu Jalibert samedi dernier. Face à Castres, l’ouvreur de l’UBB a livré une prestation hors normes, transformant une entame délicate en feu d’artifice offensif.

En une demi-heure, il a fait basculer le match presque à lui seul, enchaînant les inspirations : sautée millimétrée, remise intérieure, coup de pied par-dessus pour lui-même, et essai tout sourire. Une partition brillante, un récital tout en finesse et en culot.

« Un grand joueur dans les grands moments »

Après des mois contrastés en sélection, Jalibert retrouve à Bordeaux un environnement dans lequel il peut exprimer pleinement son rugby : instinctif et créatif. «C’est un grand joueur, il est là dans les grands moments», a résumé Xavier Sadourny, lucide malgré la défaite. Et effectivement, depuis plusieurs semaines, Jalibert multiplie les éclairs de génie et les performances de très haut niveau.

Sa copie face au CO en dit long : trois franchissements, 46 mètres parcourus balle en main, quatre essais auxquels il est directement impliqué, un essai personnel d’une classe folle. Tout cela en à peine plus de 50 minutes sur le terrain.

Aucun risque pris par le staff bordelais

Un choix assumé par Yannick Bru, qui n’a pas voulu prendre le moindre risque à une semaine de la finale de Champions Cup : « Même si on avait été menés, il sortait à la 50e. On sait ce qu’il représente. » L’an dernier, son absence avait pesé lourd. Cette fois, l’UBB veut avoir son chef d’orchestre en pleine possession de ses moyens au moment décisif.

Car l’UBB est à un tournant de son histoire. Finaliste du Top 14 la saison passée, la formation girondine vise désormais un premier sacre européen. Et dans cette mission, Jalibert est la pièce centrale du puzzle. Contre Toulouse, en demi-finale européenne, il avait déjà pesé de tout son poids. Contre Castres, il a confirmé cette forme étincelante. Il est aujourd’hui dans la forme de sa vie, capable de faire basculer un match à tout moment. Ses partenaires le sentent, le cherchent. Ses adversaires le redoutent. Et les supporters en redemandent.

Xavier Sadourny : "Il tente un petit par-dessus dans ses 22m, une passe sans regarder et il y a essai. En plus il diffuse cette confiance à ses partenaires. Jalibert est un joueur extraordinaire. Personne ne lui fait de cadeau, les gens sont durs mais il est là."

Ce retour au premier plan n’est pas le fruit du hasard. « Il a entamé un vrai travail sur lui-même, sur son autorité dans le groupe », confiait récemment Yannick Bru à Rugbyrama. Le talent a toujours été là. Mais aujourd’hui, Jalibert combine cette inspiration avec une meilleure gestion des temps faibles, une attitude plus posée, et une volonté de devenir un vrai leader. Et ça change tout. « Il est en confiance et il la transmet aux autres », ajoutait encore Sadourny.

Le duel annoncé avec Fin Smith, l’ouvreur anglais de Northampton, en finale de Champions Cup, sera l’un des grands face-à-face de la saison. Deux pépites, deux visions du jeu, deux tempéraments. Et l’occasion pour Jalibert de poser une nouvelle pierre dans sa carrière. À Bordeaux, on espère que son moment est venu. Car quand Matthieu Jalibert joue comme ça, il n’y a pas beaucoup d’ouvreurs dans le monde capables de rivaliser. L’UBB le sait. Et elle compte bien s’appuyer sur sa magie pour soulever un premier trophée européen.