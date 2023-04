TRANSFERT. Et si Leicester Fainga'anuku signait au RCT pour faire oublier Cheslin Kolbe ?

Selon le Midi Olympique, le puissant All Black Leicester Fainga'anuku serait proche de s'engager à Toulon. Ce qui signifierait un départ de Kolbe ?

Imaginez un peu que la rumeur finisse par se concrétiser. Vous l’avez peut-être vu ou entendu, en début d’après-midi, le Midi Olympique lâchait une bombe : selon ses informations, Leicester Fainga’anuku serait en contacts très avancés avec le RCT. Si l’on savait dès le mois de janvier que le club toulonnais s’était renseigné sur le CV du Néo-Zélandais, la priorité de ce dossier avait d’abord été donnée à Clermont. A qui le 3/4 des Crusaders a fermé la porte, en arguant vouloir rester au pays. Voilà pour les réponses officielles. Dans les faits, la boule de démolition des Tasman Makos n’aurait pas été insensible à la proposition faite par le RCT, en revanche, qui qu’on se le dise, doit être bien généreuse pour parvenir à éloigner le Tongien d’origine de ses rêves du maillot All Black. D’autant que capé à 2 reprises sous la tunique noire l’an dernier, Fainga’anuku n’a beau pour l’heure pas être le premier choix de Ian Foster en vue du Mondial, l’arrivée de son manager Scott Robertson à la tête de la sélection la saison prochaine lui promet une belle carte à jouer dès 2024.

1m88 pour 109kg et meilleur marqueur du Super Rugby : voici Leicester Fainga'anukuCar le petit frère de Tima (passé par l’USAP) est une véritable attraction en Super Rugby. S’il n’a plus ses longs cheveux qui lui donnaient de faux airs d’Alesana Tuilagi, Fainga’anuku est pourtant bien plus efficace aujourd’hui qu’à ses débuts. Toujours aussi impressionnant physiquement (1m88 pour 109kg), il possède surtout une capacité à chasser les essais, mieux lire le jeu, défendre plus intelligemment et faire jouer derrière lui qu’il n’avait pas, ou peu, il y a quelques saisons. Au sein d’une équipe réellement dominante, certes, il reste néanmoins sur 17 essais inscrits lors de ses 23 derniers matchs de Super Rugby, dont certains qu’il est allé se chercher tout seul, comme on dit.

VIDEO. D'un déboulé de 100m, Fainga'anuku MYSTIFIE Tuivasa-Sheck pour le contre de l'annéePhénomène physique capable d’évoluer au centre comme à l’aile, le joueur de 23 ans pourrait devenir l’attraction de Mayol si son transfert se confirmait. D’autant que son arrivée laisserait clairement songeur quant à l’avenir de Cheslin Kolbe sur la Rade, qui devrait probablement regagner d’autres contrées si le NZ débarquait. Et pour cause, entre les Villière, Wainiqolo, Dréan, Luc ou Kolbe justement, comprenez qu’il n’y aura pas de place pour une nouvelle pointure qui viendrait s’ajouter sur les extérieurs à Toulon. À moins qu'il ne débarque que pour jouer au centre. Mais il paraît compliqué de respecter l'enveloppe octroyée par le salary cap avec toutes ces pointures... Bref, le débat n'est pas là, mais plutôt de savoir si Fainga'anuku pouvait être l'homme qui fera lever Mayol les prochaines saisons. Et sur le papier, le Néo-Zélandais a tout pour le faire. Même si l'antre toulonnais, probablement vacciné par les échecs de Savea il y a quelques années et dans une moindre mesure de Kolbe aujourd'hui, pourrait être plus réticent à l'égard de ces vedettes annoncées. D'autant que les Villière et Wainiqolo ont déjà une sacrée cote sur la Rade. Las, le meilleur marqueur du Super Rugby actuellement devra donc jouer des coudes pour se faire une place au soleil dans le Var, s'il y débarquait. Soit ce qu'il sait faire de mieux...

