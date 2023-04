RUGBY. Trop souvent oublié, Jiuta Wainiqolo (RCT) s'affirme comme le meilleur ailier du Top 14

S’il le fallait encore, cette parenthèse européenne aura donc permis de rappeler que Toulon compte dans ses rangs un véritable facteur X. Un détonateur aussi bon pour déclencher les situations que les conclure en bout de ligne. Ici, on ne cause pas des deux casques rouges Cheslin Kolbe ni Gabin Villière , dont il est encore trop souvent dans l’ombre, mais plutôt de Jiuta Wainiqolo . Lors de la dernière quinzaine, face aux Cheetahs et au LOU, il a au total inscrit 4 essais . Un doublé à chaque fois pour contribuer pleinement au festival offensif de ses coéquipiers. Dont certaines réalisations qu’il est allées se chercher, comme on dit, à l’image de celle survenue à l’issue d’un tchik-tchak d’école dans son couloir face au dernier défenseur sud-africain. Ou encore de ce sprint rageur de 80m face aux Rhodaniens, qui lui permettait de récupérer en bout de course le jeu au pied à suivre et bien senti de Baptiste Serin , avant de résister à Veredamu pour faire lever Mayol comme un seul homme.