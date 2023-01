VIDEO. Il faut le voir pour le croire ! Wainiqolo a mystifié toute l'équipe adverse sur cet essai incroyable !

Ce vendredi soir, Toulon a battu les Italiens de Zebre en Challenge Cup. Il n'y pas eu beaucoup d'essais, mais Jiuta Wainiqolo a inscrit un bijou.

TOP 14. Wainiqolo, l’homme qui ne déçoit (presque) jamais au RCTOn a beau savoir de quoi est capable Jiuta Wainiqolo, il parvient toujours à nous surprendre par ses courses chaloupées et ses appuis déroutants. Le match de Challenge Cup entre Toulon et Zebre ne restera pas dans les annales de la compétition. Néanmoins, les supporters présents à Mayol vendredi soir se souviendront de cet essai de l'ailier fidjien en fin de première période. Servi en bout de ligne à haute des 50 mètres, il n'avait aucun moyen de franchir la défense. Face à quatre joueurs adverses, il a joué comme au rugby à 7 et choisi de contourner ce rideau défensif. Un très bon choix puisqu'un espace s'était libéré. Vous avez vu comment Baptiste Serin a joué les guides pour son coéquipier ? Wainiqolo a tout de suite accéléré mais la porte s'est refermée... pas assez vite pour stopper son avancée inexorable vers la Terre promise. Un, deux, trois défenseurs battus, un autre dépité par la vitesse du Toulonnais qui a mis les cannes jusqu'à l'en-but malgré le retour de deux derniers joueurs de Zebre qui n'ont pu que constater les dégâts. Une réalisation décisive pour le RCT. Ce seront les derniers points des locaux dans cette partie remportée 14 à 5.