TOP 14. Et si le RCT était l’équipe en forme de 2023 ?

A la lutte pour accrocher le wagon des qualifiés à 5 journées de la phase régulière du Top 14, les hommes du duo Azéma/Mignoni, 6èmes à l’heure d’écrire ces lignes, ont l’avantage de surfer sur une dynamique que les autres n’ont pas. D’autant que le Stade français, 3ème et qui semble marquer le pas, compte seulement 4 points d’avance par exemple. Ou que l'UBB, 5ème, semble être sur la pente descendante. Et dîtes-vous bien que Toulon va prochainement "rentrer" trois internationaux et non des moindres : J-B Gros, Gabin Villière et Cheslin Kolbe . De quoi lui assurer l’effectif pour s’offrir le droit de rêver dans les deux compétitions ?