VIDEO. D'un déboulé de 100m, Fainga'anuku MYSTIFIE Tuivasa-Sheck pour le contre de l'année

RUGBY. Scott Robertson peut-il refaire des All Blacks les All Blacks ?

Si vous êtes un inconditionnel de ce sport et que vous suivez ardemment son actualité, vous n’avez pas pu passer à côté de l’info du jour : Scott Robertson sera le prochain sélectionneur des All Blacks. Un garçon qui cultive la gagne plus que quiconque, notamment dans les grands matchs, où lui et son équipe ne passent pratiquement jamais à côté. En témoigne encore une fois sa victoire chez les Blues samedi dernier, à l’Eden Park, alors que les Crusaders n’étaient pas forcément aussi bien qu’à l’accoutumée en ce début de Super Rugby 2023. Au terme d’un match spectaculaire, les hommes de l’île du Sud se sont imposés 28 à 34 dans la plus grande ville du pays. Et ils le doivent notamment à un homme : Leicester Fainga’anuku, auteur d’un triplé.



S’il fut très bien servi par ses coéquipiers sur ses deux premières réalisations, il s’est en revanche fait la troisième - quasiment - tout seul. Sur un ballon récupéré presque sur sa ligne, Mo’unga lève la tête et adresse une passe au pied sur l’aile de son numéro 11, depuis son en-but ! Grâce à un bon rebond, Fainga’anuku va d’abord prendre le meilleur sur Roger Tuivasa-Sheck dans les airs, mais il lui reste 60 mètres à parcourir. Au duel avec l’ancien star du XIII, le All Black aux 2 sélections va alors l’éliminer avec autorité en la raffûtant puis en finissant le travail à la course. Plutôt habitué à gagner tous ses duels que ce soit en attaque comme en défense, RTS n’a pas dû en revenir de finir le nez dans le gazon comme ça. Même s’il faut dire que Fainga’anuku, 1m88 pour 109kg, est plutôt mariole à prendre dans un couloir, comme on dit…

