RUGBY. Top 14. Cheslin Kolbe et Toulon, une fin en eau de boudin pour le lutin sud-africain

L'ailier des Springboks Cheslin Kolbe quitte Toulon. Le Sud-Africain n'a pas trouvé d'accord avec le Rugby Club Toulonnais malgré son envie de rester.

C'est un départ qui a pris tout le monde par surprise. Non pas qu'on ne s'attendait pas à ce que Cheslin Kolbe (29 ans, 24 sélections) parte. C'est plus la manière qui laisse perplexe. Et les supporters du Rugby Club Toulonnais en état de choc. L'ailier sud-africain, qui a enflammé les pelouses de Top 14 ces dernières années, quitte en effet Toulon. C'est désormais officiel. Les rumeurs circulaient depuis quelques jours, mais le club a finalement officialisé le départ du champion du monde 2019 ce lundi au lendemain de la 26e journée de ToP 14. Et ce, sans que les supporters n'aient pu lui dire au-revoir comme il le souhaitait. Ce qui laisse un goût amer à la fois dans la bouche des fans mais aussi dans celle de Kolbe comme en témoigne son message sur les réseaux sociaux.

Certaines personnes ne comprendront peut-être pas, moi non plus, mais comme on m'a dit "c'est un business". Parfois, nos plans ne correspondent pas toujours aux plans de Dieu pour nous. Ce n'est pas facile pour moi de dire au revoir, mais ainsi va la vie. La France a été notre maison pendant 6 ans, 3 enfants plus tard et elle sera toujours notre maison. J'espère que ce n'est pas un au revoir, mais à bientôt. Merci encore, j'espérais une meilleure fin.

La vérité, c'est que Cheslin ne voulait pas partir. Il l'a d'ailleurs souvent répété alors que les rumeurs d'un départ allaient bon train. Via L'Équipe, l'un de ses coéquipiers a confirmé l'information. "Il avait l’intention de vivre en France et même de faire une demande de nationalité, ses enfants sont nés ici. Il est super triste." Mais les circonstances ont finalement contraint Kolbe à faire un choix sportif et personnel difficile. Les dirigeants toulonnais lui auraient, selon le journal sportif, proposé de prolonger son contrat pour deux saisons supplémentaires. Mais avec une réduction de salaire de 40%. Sans doute estimaient-ils que son rendement n'était pas à la hauteur des attentes et de l'investissement. Souvent blessé, retenu avec les Springboks, il n'a vraiment eu la possibilité de briller à Toulon comme il l'avait fait à Toulouse. Cette saison, il n'a disputé que 18 matches avec le RCT, contre 13 la saison précédente. Avec seulement 10 essais au compteur en deux saisons, il n'a pas été le plus prolifique des attaquants varois. D'aucuns pourront rétorquer que Toulon a mis du temps à trouver à la bonne formule en attaque. TOP 14. Cheslin Kolbe annonce son départ du RCT via la vidéo d’un supporter…S'il n'a pas eu droit à un hommage en bonne et due forme (pour le moment), Kolbe a néanmoins pu gagner un titre avec Toulon. Le RCT a en effet remporté la Challenge Cup aux dépens de Glasgow. On l'avait d'ailleurs vu très ému après la rencontre. Sans doute savait-il déjà que son aventure en France allait prendre fin. Débarqué dans l'Hexagone en 2017 en provenance des Stormers, il est devenu le joueur le plus spectaculaire du Top 14 sous les couleurs du Stade Toulousain. Remportant la Champions Cup ainsi que le Top 14 ainsi que les titres de Meilleur joueur du Top 14 en 2018-2019 et Meilleur joueur du Top 14 à la coupe du monde 2019. Il pourrait très bien ajouter une nouvelle ligne à son palmarès en partant au Japon où il est fortement attendu. Pour l'heure, son point de chute n'a pas été officialisé. À seulement 29 ans, sa carrière est loin d'être terminée. On se dit également qu'un club du Top 14 pourrait bien sauter sur l'occasion pour renforcer sa ligne de 3/4. À condition bien évidemment de respecter le salary cap. Un retour en France après une pige au Japon ne serait pas non plus inenvisageable.