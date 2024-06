TOP 14. Arnold/Flament dans la cage, Ramos encore sur le banc : la compo probable de Toulouse en demi-finale

Ce vendredi soir, Toulouse retrouve le Stade Rochelais à Bordeaux en demi-finale du Top 14. Mais avec quelle équipe ?

Ce vendredi soir, le Stade Toulousain retrouve le Stade Rochelais à Bordeaux pour la première demi-finale du Top 14. Mais avec quelle équipe ?

Car à Toulouse plus qu’ailleurs, la concurrence fait rage à de nombreux postes. Et qu’entre les retours de blessure, les cadres qui n’ont pas joué depuis plus de 3 semaines et les seconds choix qui poussent très forts, les questionnements ne manquent pas.

Vos matchs de rugby Toulouse/La Rochelle et Paris/Bordeaux à quelle heure et sur quelle chaîne ?S’il est quasiment acquis que la 1ère ligne sera composée de Baille, Mauvaka et Aldegheri, la 3ème ligne de Willis, Cros, ainsi que Jelonch et la charnière de Dupont et de Ntamack, ailleurs, c’est plus flou.

Ce que l’on sait, c’est que le colosse Many Meafou est toujours blessé et ne postule pas. Ce qui limite les options en 2ème ligne mais ne permet pas d’y voir forcément plus clair, faute de complémentarité évidente. Malgré tout, les joueurs les plus expérimentés, à savoir Arnold et Flament, devraient faire la paire. Tandis que Brennan devrait gagner une place sur le banc au détriment du très bon Clément Vergé, grâce à sa polyvalence.

TOP 14. Gers, Hautes-Pyrénées, Tarn… Quel département abonde le plus le Stade Toulousain ?Ailleurs, le milieu de terrain pose aussi question puisque Pita Ahki était à l’entraînement en ce début de semaine et semble postuler. Mais dans quel état de forme sera l’international tongien, touché aux adducteurs en finale de Champions Cup ? Est-ce que Santiago Chocobares peut prendre sa place dans ce rôle de régulateur défensif et de point d’ancrage, voire s’inviter à ses côtés pour former une paire de centres très solide ? Celle qui fut championne de France 2023 face à La Rochelle…

Autant de questions auxquelles seul Ugo Mola doit avoir les réponses à l’heure d’écrire ces lignes. Lui qui devra aussi trancher sur le fond de terrain pour savoir si l’immense compétiteur qu’est Thomas Ramos restera sur le banc, comme lors des phases finales de CE. Et qui cédera sa place à l’aile, s’il devait être titulaire et l’immense Kinghorn déplacé sur un couloir.

Sur le banc, on devrait retrouver les habituels Marchand, Merkler et Graou, tandis que Castro-Ferreira (9 essais en 9 titularisations) en sera aussi, vraisemblablement. Pour les Capuozzo, Delibes, Barassi ou autre Retière, cela devrait être compliqué d’intégrer la feuille, à moins d’un forfait de dernière minute.