Vos matchs de rugby Toulouse/La Rochelle et Paris/Bordeaux à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Les demi-finales du Top 14 arrivent ce week-end. Stade Toulousain affronte Stade Rochelais à Bordeaux, tandis que Bordeaux défie Paris. Qui accédera à la finale ?

Plus que trois matchs avant la saison de la saison 2023/2024. Une saison à rallonge pour les internationaux qui a démarré l'été dernier avec la préparation à la Coupe du monde, s'est poursuivie avec le Top 14, la Champions Cup ou encore le 6 Nations.

Ce week-end, une grande partie des Tricolores seront encore sur le pont puisque le Stade Toulousain et le Stade Rochelais s'affrontent en demi-finale. Dans l'autre rencontre, Paris croisera le fer avec Bordeaux.

Quatre formations qui regorgent d'internationaux dans leurs lignes, et plus particulièrement de joueur du XV de France. Et si certains manquent à l'appel, comme Matthieu Jalibert, le spectacle devrait être au rendez-vous.

RUGBY. Top 14. UBB. Forfait de Jalibert : était-il sage de le faire jouer face à Oyonnax ? ''C’était un match important''Vendredi soir, Toulousains et Rochelais se retrouvent à Bordeaux pour en découdre une nouvelle fois lors d'un match couperet. Ces dernières années, ces deux cadors du rugby européens ont trusté les premières places.

Mais contrairement à l'an passé, ils ne pourront pas se retrouver en finale. En face, il aura soit le Stade Français soit l'UBB. Deux formations qui rêvent de soulever le Brennus. Pour Paris, le dernier titre remonte à 2025. Quant aux Girondins, ils n'y ont jamais gouté.

D'aucuns estiment que c'est l'année ou jamais. Et pour cause, les Bordelais joueront à la maison ou presque puisque les demies se tiendront au Matmut Atlantique.

Une enceinte qui va faire le plein ce week-end Mais qui sera sans doute toute acquise à la cause des hommes de Yannick Bru samedi soir. Pour rappel, la finale du Top 14 ne se déroulera pas au Stade de France mais à Marseille.

TOP 14 - DEMI-FINALES :

VENDREDI 21 JUIN

Toulouse vs La Rochelle à 20h15

SAMEDI 22 JUIN