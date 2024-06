RUGBY. Top 14. UBB. Forfait de Jalibert : était-il sage de le faire jouer face à Oyonnax ? ''C’était un match important''

Matthieu Jalibert forfait pour la saison : un coup dur pour Bordeaux. Fallait-il ménager l'ouvreur international face à Oyonnax ? Il répond aux interrogations.

C'est une question que beaucoup ont eue en tête l'annonce du forfait pour la fin de saison de Matthieu Jalibert : Bordeaux aurait-il dû ménager son ouvreur international face à Oyonnax ? Ce match, disputé avec passion et détermination, a vu le maître à jouer bordelais se blesser sérieusement, mettant fin à sa saison prématurément. Si cette rencontre était cruciale en vue des phases finales, et du classement final pour les barrages, on peut penser que la formation girondine aurait pu faire souffler son numéro 10 face à une équipe d'ores et déjà reléguée.

TOP 14. Terrible nouvelle pour l'UBB qui devra faire sans Matthieu Jalibert jusqu'à la fin de saison !Le faire sortir plus tôt aurait également pu être une option. Ce qui n'est pas sans rappeler la blessure d'Antoine Dupont face à la Namibie lors de la Coupe du monde. Le score largement acquis en faveur des Bleus, le demi de mêlée aurait pu sortir à la pause. Mais il est toujours facile de faire des commentaires après coup que sur le moment. Samedi soir, l'UBB menait 33 à 7 aux citrons face aux joueurs de l'Ain.

Sans oublier que, Matthieu Jalibert avait ressenti une douleur au psoas en début de semaine. Cependant, après quelques jours de repos, ses sensations étaient bonnes et rien ne laissait présager une déchirure aussi sévère. "Sur la fin de semaine et pour le match, je n’avais aucune raison de ne pas postuler car mes sensations étaient vraiment bonnes. Je ne ressentais aucune gêne", a confié le joueur à Sud Ouest.

Malgré ces bonnes sensations, la réalité du terrain a été tout autre. Suite à la gêne de Louis Bielle-Biarrey lors de l’échauffement, Jalibert a été propulsé titulaire à la dernière minute alors qu'il était sur le banc à l'origine. Un changement sur la feuille de match lourd de conséquences pour lui comme pour les Girondins. "J’ai très vite compris que c’était terminé pour moi", a-t-il expliqué, conscient de la gravité de la situation.

RUGBY. TOP 14. La Rochelle barragiste, Paris en demie, Castres éliminé, les affiches des barragesCertains pourraient dire que la décision de le faire jouer était risquée, surtout après une inflammation en début de semaine. Pourtant, Jalibert ne regrette rien : "En tant que compétiteur, je veux être le plus souvent sur le terrain pour aider l’équipe. C’était un match important car nous devions gagner, qui plus est avec le bonus offensif."

Le timing de la blessure, juste avant les phases finales, est un coup dur pour l'UBB. Jalibert, qui a vécu un Tournoi des Six Nations compliqué avec l'équipe de France, reconnaît la difficulté de trouver une explication simple. "Les saisons, et particulièrement celle-là, sont longues. On tire sur les organismes, on a peu de repos car l’enchaînement est intense", a-t-il déclaré, soulignant l’intensité et la fatigue accumulée.

Pour Bordeaux, la perte de Jalibert est un défi à surmonter. Son absence pour les barrages de Top 14 force le staff à trouver rapidement des solutions de repli. Des éléments comme Zack Holmes ou Maxime Lucu, déjà aligné en 10 à Biarritz, pourraient être sollicités pour combler ce vide. Sans oublier Matéo Garcia, l'option la plus crédible même s'il n'a pas l'expérience de Holmes.

En fin de compte, la question reste ouverte : aurait-il fallu ménager Jalibert ? Avec le recul, il est facile de dire oui. Mais sur le moment, avec l'enjeu du match et les ressentis positifs du joueur, la décision de le faire jouer semblait justifiée. Mais ce qui est certain, c'est que l'UBB devra puiser dans ses ressources pour avancer sans son maître à jouer.