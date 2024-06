RUGBY. TOP 14. La Rochelle barragiste, Paris en demie, Castres éliminé, les affiches des barrages

On connait désormais les qualifiés pour les phases finales du Top 14. Outre le Stade Toulousain, Paris et Toulon. La Rochelle et le Racing joueront les barrages comme l'UBB et le RCT.

Cette dernière journée de la phase régulière de Top 14 a été riche en essais et en suspense. A Marcel Deflandre, le Stade Rochelais et le Racing 92 jouaient très gros. Un bonus défensif pouvait suffire aux Franciliens en cas de défaite de Castres Perpignan. Un match nul aurait également permis aux deux clubs de se qualifier pour les barrages. Néanmoins, les Maritimes avaient bien l'intention de remporter cette partie. Deux essais par Leyds puis Kerr-Barlow avaient bien lancé les locaux. Mais ces derniers n'ont pas réussi à enfoncer le clou. Pire, ils ont laissé les visiteurs revenir grâce au pied de Tedder. La réalisation de Nowell à la 70e a fait beaucoup de mal aux ciel et blanc (24-12). Lesquels ont attendu la fin de la partie pour se relancer avec un essai transformé pour un bonus miraculeux (24-19). L'autre rencontre qui passionnait les supporters et les spécialistes, c'est celle entre Paris et Toulon. En jeu, une place directe en demi-finale. Etien et Habel Keuffner ont passé la ligne de craie dans le premier acte. Si bien que Paris menait 17 à 3 à la pause, Toulon ayant laissé des points en route face aux perches. Mais un essai d'Isa avant l'heure de jeu a relancé le suspense dans ce choc de haut de tableau. À l'heure de jeu, seuls quatre points séparaient les deux formations (17-13). Puis Paris a pris dix longueurs d'avance sur des pénalités. Le match n'était pas fini pour autant. Et Leicester Fainga'anuku a trouvé la faille pour ramener les Varois à hauteur. Mais c'est bien le Stade Français qui rejoint le Stade Toulousain en demie (23-20). Toulon devra passer par les barrages à Mayol. A Bayonne, sous le déluge, les Basques menaient 17 à 6 aux citrons après des réalisations de Machenaud et Acquier. Mais une réalisation de Nakarawa puis un autre de Thomas a finalement vu le CO passer devant, 20 à 17, puis 23 à 17. Fernandez a scellé la victoire face à l'Aviron à quelques minutes de la sirène. Une victoire 28 à 17 qui n'envoie pas les Tarnais en barrages en raison du bonus défensif décroché par les Racingmen. Dans les autres matchs de ce multiplex, le Stade Toulousain a donné du fil à retordre à Lyon sur sa pelouse. Dans un Gerland plein pour la première fois, les champions de France, bien que privés des cadres, ont réalisé une grosse première période (12-21). Théo Ntamack, Castro-Ferreira et Capuozzo ayant chacun inscrit un essai. Mais Coltman puis Couilloud ont permis au LOU de passer devant au tableau d'affichage (26-21), Allen ayant aussi trouvé la faille à la 13e. Mignot a alourdi la marque en faveur des locaux à un quart de la fin du match (33-21). Avant de s'offrir un doublé pour une victoire de gala face aux Toulousains, 40 à 28. Notez que Clermont a largement dominé le MHR à Marcel Michelin (52-15). Les Auvergnats terminent dans le Top 8 et joueront donc la Champions Cup l'an prochain. Ce qui ne sera pas le cas de Pau, qui a pourtant dominé par l'USAP, 36 à 24, avec dernier essai marqué par Sam Whitelock pour son dernier match. Les Catalans ratent également la qualification. A Bordeaux, l'UBB n'a fait qu'une bouchée d'Oyonnax, 40 à 7, déjà relégué en Pro D2. Les Girondins recevront en barrage. Les affiches des barrages 15 juin/ 16 juin : Toulon vs La Rochelle le samedi 15 juin > demie face au Stade Toulousain

Bordeaux vs Racing 92 le dimanche 16 juin > demie face au Stade Français