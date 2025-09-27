VIDEO. Les All Blacks s’en sortent… mais ont frôlé la catastrophe face aux Wallabies dans le Rugby Championship

Un départ canon
À Eden Park, les All Blacks se sont imposés 33‑24 face aux Wallabies, mais pas sans trembler. Le scénario : un départ canon des Kiwis, un retour énergique des Australiens, puis une fin de match où l’expérience et l’indiscipline australienne ont tourné en faveur de la Nouvelle‑Zélande.
Dès l’entame, les locaux imposent leur rythme : à la 5ᵉ minute, Caleb Clarke file en coin, et rapidement l’avance monte à 20‑3. Mais les Wallabies, mal inspirés en début de match, ne lâchent pas : à la mi‑temps, l’écart est réduit à trois points (20-17).
Un match à deux visages
En seconde période, l’Australie pousse. Un essai sur ballon de Carlo Tizzano fait chavirer l’ambiance, plaçant les Wallabies à deux points (26‑24) avec moins de 20 minutes à jouer. Mais à la 73ᵉ minute, Harry Potter écope d’un carton jaune au pire moment, et les Blacks en profitent : Jordie Barrett sert Tupaea qui remet à Roigard, pour le doublé.
L’ouvreur Damian McKenzie convertit les pénalités cruciales, et la défense néo‑zélandaise tient bon dans les ultimes assauts australiens.
Des performances clés et des enseignements à tirer
Côté All Blacks, Cam Roigard est plébiscité : deux essais, des percées, de la lucidité dans les moments chauds. D’autres comme Jordie Barrett ou Tupaea sont aussi cités pour leur apport décisif dans le money time.
Pour l’Australie, malgré la défaite, certains joueurs ont brillé : Len Ikitau, Billy Pollard ou Tizzano dans les temps forts, mais trop d’erreurs et des pénalités leur coûtent cher. Alors que les Blacks avaient été indisciplinés dans le premier acte, les visiteurs ont ensuite donné trop de ballons.
James O'Connor, pourtant expérimenté, peut aussi s'en vouloir. À deux reprises, il n'a pas réussi à trouver la touche dans le camp all black. Laissant ces derniers se sortir de la pression. Sans oublier son renvoi direct. Des erreurs qui coutent très cher à ce niveau et dans un match aussi serré.
Le match n’échappe pas à quelques controverses arbitrales. Andrea Piardi est pointé pour des décisions sévères contre les Wallabies, et certains estiment que l’interprétation a pesé dans le résultat.
Quid du Rugby Championship ?
Avec cette victoire, les All Blacks reprennent la tête du tournoi, en attendant le match entre les Boks et les Pumas, et conservent la Bledisloe Cup. L’Australie, même battue, n’est pas abattue : cette performance montre que le fossé n'est pas si grand, mais ils doivent renforcer leur discipline et leur constance.
La suite ? Un deuxième Test à Perth où les Wallabies joueront la carte de la revanche. Mais au fond, ce samedi 27 septembre, c’est bien la patte All Blacks, aguerrie dans les grands rendez‑vous, qui a fait la différence.
Pianto
un match dans la lignée de ce rugby championship où aucune équipe ne maitrise ses matchs de bout en bout.
Les australiens ont fait à chaque match des séquences de très haut niveau et des trous d'air. Ce match n'a pas détrompé la tendance. 20-3 puis 26-24 pour avoir finalement 33-24.
Les blacks n'ont pas la maitrise de leurs devanciers, ils peinent à dominer devant et n'ont pas tant que ça de facteur X, Savea, Jordi Barrett, Jordan font des différences mais on les connait depuis longtemps, leurs ailiers et leurs ouvreurs sont toujours de bon niveau et leur 9 a l'air de bien prendre la relève d'Aaron Smith mais au centre, ce n'est pas transcendant et leur 5 de devant n'est pas dominateur.
Au final, ils laissent des points au pied et finissent avec un beau petit matelas.
Les australiens ne sont jamais finis, ils continuent à jouer et peuvent marquer beaucoup de points en peu de temps, ils sont revenus de loin plein de fois depuis le début de l'été. Ils sont (comme souvent) très fort en l'air et ont retrouvé un pack conquérant. En revanche, la conduite du jeu n'est pas terrible et leur ouvreur est loin des meilleurs à ce poste.
Deux équipes qui se cherchent un peu et qui ont encore besoin de se renforcer à des postes clés mais le match m'a plu, c'était enlevé avec de la vitesse et beaucoup de dépense d'énergie.
Pour ma part, j'ai trouvé l'arbitrage cohérent.
pascalbulroland
J'ai vu un bon match de rugby et même si les supporters Australiens se sentent flouer par l'arbitrage ( à raison ? ) , je pense qu'ils n'ont pas assez maitriser le match pour mériter la victoire, mais ils ont fait trembler les All Black et ils auraient mérité un bonus à minima...
Yonolan
Je suis admiratif de cette forme de renaissance des Wallabies sous Joe Schmidt
Franchement une belle équipe qui a tenu la dragée haute aux AB et au final a "raté "seulement ses dix dernières minutes
Et oui un bon match qui ne m'a pas fait regretter de m'être levé plus tôt