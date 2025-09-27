VIDEO. Les All Blacks s’en sortent… mais ont frôlé la catastrophe face aux Wallabies dans le Rugby Championship

Ils menaient 20-3… et ont failli tout perdre. Samedi à Eden Park, les All Blacks ont conservé la Bledisloe, mais l’Australie est revenue de nulle part. Un choc plus serré qu’on ne l’imagine.

Un départ canon

À Eden Park, les All Blacks se sont imposés 33‑24 face aux Wallabies, mais pas sans trembler. Le scénario : un départ canon des Kiwis, un retour énergique des Australiens, puis une fin de match où l’expérience et l’indiscipline australienne ont tourné en faveur de la Nouvelle‑Zélande.

Dès l’entame, les locaux imposent leur rythme : à la 5ᵉ minute, Caleb Clarke file en coin, et rapidement l’avance monte à 20‑3. Mais les Wallabies, mal inspirés en début de match, ne lâchent pas : à la mi‑temps, l’écart est réduit à trois points (20-17).

Un match à deux visages

En seconde période, l’Australie pousse. Un essai sur ballon de Carlo Tizzano fait chavirer l’ambiance, plaçant les Wallabies à deux points (26‑24) avec moins de 20 minutes à jouer. Mais à la 73ᵉ minute, Harry Potter écope d’un carton jaune au pire moment, et les Blacks en profitent : Jordie Barrett sert Tupaea qui remet à Roigard, pour le doublé.

L’ouvreur Damian McKenzie convertit les pénalités cruciales, et la défense néo‑zélandaise tient bon dans les ultimes assauts australiens.

Des performances clés et des enseignements à tirer

Côté All Blacks, Cam Roigard est plébiscité : deux essais, des percées, de la lucidité dans les moments chauds. D’autres comme Jordie Barrett ou Tupaea sont aussi cités pour leur apport décisif dans le money time.

Pour l’Australie, malgré la défaite, certains joueurs ont brillé : Len Ikitau, Billy Pollard ou Tizzano dans les temps forts, mais trop d’erreurs et des pénalités leur coûtent cher. Alors que les Blacks avaient été indisciplinés dans le premier acte, les visiteurs ont ensuite donné trop de ballons.

James O'Connor, pourtant expérimenté, peut aussi s'en vouloir. À deux reprises, il n'a pas réussi à trouver la touche dans le camp all black. Laissant ces derniers se sortir de la pression. Sans oublier son renvoi direct. Des erreurs qui coutent très cher à ce niveau et dans un match aussi serré.

Le match n’échappe pas à quelques controverses arbitrales. Andrea Piardi est pointé pour des décisions sévères contre les Wallabies, et certains estiment que l’interprétation a pesé dans le résultat.

Quid du Rugby Championship ?

Avec cette victoire, les All Blacks reprennent la tête du tournoi, en attendant le match entre les Boks et les Pumas, et conservent la Bledisloe Cup. L’Australie, même battue, n’est pas abattue : cette performance montre que le fossé n'est pas si grand, mais ils doivent renforcer leur discipline et leur constance.

La suite ? Un deuxième Test à Perth où les Wallabies joueront la carte de la revanche. Mais au fond, ce samedi 27 septembre, c’est bien la patte All Blacks, aguerrie dans les grands rendez‑vous, qui a fait la différence.