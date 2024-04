CHAMPIONS CUP. Le Stade Toulousain doit-il (vraiment) craindre les Chiefs d'Exeter ?

"Toute la semaine, on va nous dire que le Stade Toulousain est favori et qu’on ne voit pas comment il ne serait pas en demie." Prévenant, expérimenté et lucide, Ugo Mola sait pourtant que la tâche sera plus ardue qu'annoncée par les psychologues de comptoir, face à Exeter. "Mais on vient de gagner un huitième et on est en quart de finale, rien de plus. Il faut prendre cet adversaire très au sérieux pour essayer de passer un tour de plus", coupait le manager haut-garonnais au sujet des Anglais en conférence de presse.