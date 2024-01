6 NATIONS. Révélation de la saison, il décline la sélection galloise pour une raison aussi rare que surprenante

Le phénomène Immanuel Feyi-Waboso, 21 ans, a décliné la sélection galloise et devrait accepter celle de l’Angleterre. En cause ? Ses études.

Les étudiants en médecine le savent : entre ses heures de travail interminables, ses soirées déjantées et son numerus clausus effrayant, la PACES a ses raisons que la raison elle-même ignore. Avez-vous quitté Le Rugbynistère et cliqué sur une page de L’Etudiant par inadvertance ? Même pas ! C’est plutôt que cette histoire débute par les fameuse études pour devenir médecin… mais de l’autre côté de la Manche.

RUGBY. Guy Pepper, 3ème ligne de 20 ans et déjà un record à la Thierry DusautoirSi vous suivez le rugby européen de près, vous n’êtes pas sans savoir qu’un jeune ailier de 21 ans fait tourner les têtes en ce moment, en Grande-Bretagne. Ce dernier est en effet Gallois mais évolue aux Chiefs d’Exeter. Révélation de ce début de saison en Premiership, Immanuel Feyi-Waboso cartonne (5 essais en 9 matchs de Premiership) et vient encore de planter le week-end dernier. Joueur très bas sur les appuis, remuant, compact et très difficile à faire tomber, le garçon d’origine nigériane détonne de par sa capacité à breaker les défenses. Mais sait aussi plaquer lorsqu’il le faut…



Et après plusieurs semaines de prospection des sélections galloises et anglaises, le Welsh Online nous informe que l’athlète (1m83 pour 89kg) aurait finalement dit oui à l’Angleterre, pour qui il est aussi éligible. Le déclin du rugby gallois est-il a l’origine de cette décision ? Pas vraiment, a priori…

Les études avant tout



Et c’est là que le lien avec les études de médecine intervient avec une course tranchante. Feyi-Waboso, né à Cardiff et crack chez les jeunes déjà, signait son premier contrat et disputait son premier match professionnel avec le club de la capitale galloise à pas encore 19 ans. Au pays, tout porte à croire qu’il sera alors la relève sur l’une des ailes de l’Arms Park. Oui mais voilà, celui qui a aussi pratiqué l’athlétisme dans sa jeunesse a une idée claire en tête : réussir ses études de médecine.

Feyi-Haboso, Pearson, Joseph… Les 5 inconnus qui pourraient être les nouvelles stars de la Champions CupLe rugby ? Pourquoi pas, si toutes les planètes s’alignent à son talent, mais pas question de galvauder les cours. Résultat, pas accepté par l’université de sa ville de naissance, Feyi-Waboso doit rejoindre celle d’Aston, localisée à Birmingham. Pour lui, tout colle, puisque les Wasps de Coventry, basés à quelques kilomètres de là, l’intègrent à leur équipe développement et lui font même faire ses premiers pas en Premiership face aux London Irish quelque temps plus tard.



Mais en octobre 2022, les Guêpes sont liquidées et Feyi-Haboso doit, à la hâte, trouver un autre double projet. Plus proche de la frontière galloise et des siens, les Chiefs sautent sur l’occasion, alors que leur université de médecine d’Exeter l’accepte également. Vous avez donc compris la suite… Aujourd’hui courtisé par Warren Gatland et Steve Borthwick, l’ailier aux jambes de feu a, selon le Welsh Online, fait comprendre au sélectionneur gallois qu’il déclinerait son offre étant donné que les règles d’éligibilité à la sélection obligent les joueurs de moins de 25 capes à évoluer dans la Principauté.

38km/h, 220kg… Les statistiques ahurissantes du phénomène anglais du Racing 92, Henry ArundellRésultat, et même si rien n’est encore acté, la presse britannique argue que le garçon va être appelé par l’Angleterre pour le Tournoi. Voilà donc un sacré talent qui devrait passer sous le nez des Gallois. Qui n’auraient pas dit non à l’associer à Louis Rees-Zammit sur les ailes. Mais les études avant tout…