Joueur européen de l’année, qui es-tu Sam Simmonds?

Fraîchement vainqueur de la Champions Cup avec les Chiefs, le numéro 8 d’Exeter a aussi remporté la plus prestigieuse des distinctions individuelles d’Europe. Portrait d’un garçon à l’histoire fascinante.

Samedi, il ne vous aura sans doute pas échappé qu’au terme d’une rencontre ébouriffante, les Chiefs d’Exeter sont venus à bout de valeureux Racingmen en finale de Champions Cup (31 à 27). Ce qui, dans l’euphorie, est un peu plus passé inaperçu en revanche, c’est que l’équipe du Devon tenait également dans ses rangs le meilleur joueur européen de l’année en la personne de Sam Simmonds. Le troisième ligne centre d’Exeter vient en effet d’obtenir la plus prestigieuse distinction individuelle du Vieux-Continent dans la foulée du titre collectif, après vote des fans et d’un jury composé de journalistes renommés.

Lui ? C’est un numéro 8 musculeux de bientôt 26 ans, international anglais et fer de lance des pensionnaires du Sandy Park. Par-delà ses qualités physiques et de grattage qui font de lui un poison dans les rucks pour les formations adverses, le joueur trapu (1m84 pour 104 kg) est surtout le point d’ancrage préféré de ses partenaires et leur finisseur le plus régulier. Presque un comble quand on sait que les Chiefs disposent de Jack Nowell, Stuart Hogg ou encore Henry Slade en leur sein.