CHAMPIONS CUP. ''Anti-Jalibert'', diamant brut : Fin Smith, nouveau patron du rugby anglais

À 22 ans, Fin Smith va disputer samedi la plus grande rencontre de sa jeune carrière. Face à l’Union Bordeaux-Bègles en finale de Champions Cup, l’ouvreur de Northampton portera le N°10 des Saints avec une pression immense sur les épaules.

Mais s’il y a bien un joueur taillé pour garder la tête froide, c’est lui. Depuis deux saisons, il s’impose comme l’un des meilleurs gestionnaires du rugby anglais. Vision, sang-froid, précision : il coche toutes les cases du demi d’ouverture moderne.

Né en 2002 à Warwickshire dans une famille d’origine écossaise, Smith a été formé à Warwick School avant de connaître une ascension rapide avec Worcester, où il a disputé son premier match de Premiership à 18 ans. En 2022, il offrait même à son club son premier titre majeur avec une titularisation en finale de Premiership Cup. Mais tout s’écroule quelques mois plus tard avec la liquidation des Warriors. Une fin brutale, qu’il transformera en tremplin.

Rebond immédiat à Northampton. Et là, la magie opère. Dès son arrivée, Fin Smith s’impose comme une évidence au poste d’ouvreur. Sa saison 2023-2024 le propulse parmi les références du championnat. Membre de l’équipe-type de Premiership, élu joueur de l’année par ses pairs, il devient le cerveau de l’attaque des Saints. Phil Dowson, son entraîneur, ne cache pas son admiration : « Sa capacité à rester performant sous pression est phénoménale. C’est ce qui fait la différence au très haut niveau», via Flo Rugby.

En janvier dernier, Smith inscrit la pénalité de la gagne face à Bath après la sirène. Un geste de patron. Un de plus. Le genre d’actions qui forgent une réputation.

