TRANSFERT. Annoncé dans la ligue rebelle, Mateo ''la grinta'' Carreras reste finalement en Top 14

Courtisé, l’explosif Puma Mateo Carreras a finalement prolongé son bail à l’Aviron Bayonnais.

S’il n’a pas encore trouvé l’efficacité qui était la sienne en Premiership, il reste l’un des joueurs les plus dangereux du Top 14 ballon en main.

Malgré la concurrence des gamins formés non loin des bords de la Nive (Spring, Erbinartegaray, Orabé…), Mateo Carreras fait ainsi parler son statut de cadre des Pumas pour jouer les matchs qui comptent… et décanter les situations.

A l’image de son match face à Clermont il y a 10 jours, lors duquel l’ailier aux jambes pleines de nitroglycérine (1m72 pour 85kg) avait planté 2 essais grâce à ses appuis aussi secs qu’une pelouse de Fédérale au mois de juin.

Un athlète aussi véloce qu’une hypercar au démarrage et bourré de grinta, pour un profil qui, forcément, plaît.

Il va rester à Bayonne pour 3 ans de plus

Courtisé par la fameuse ligue rebelle R360, le Puma avait d’ailleurs été annoncé par certains médias comme partant, à la fin de la saison. Finalement, le Puma de bientôt 26 ans va rester fidèle à l’Aviron, lui qui vient de prolonger jusqu’en 2029.

Une excellente nouvelle pour le club basque, qui peut souvent compter sur Carreras pour décanter les situations grâce à son explosivité unique en Top 14.

La semaine prochaine, l’international à XV et à 7 devrait néanmoins rejoindre la sélection argentine afin de disputer la tournée de novembre. Ainsi va la vie des plus grands talents du championnat…