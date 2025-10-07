Top 14. L’USAP cherche son nouveau staff : Élissalde… et les autres pistes chaudes

Marty et Bastide quittent leurs postes. L’USAP, lanterne rouge du Top 14, se prépare à écrire un nouveau chapitre. Élissalde et Dubois sont sur les rangs.

“Pour le bien du club”

Ce lundi matin, l’USAP a vécu un tournant majeur. D’un commun accord avec le club, David Marty et Gérald Bastide ont décidé de se retirer de leurs fonctions respectives. Une décision forte, née d’un long processus de discussions internes entamé après la claque reçue contre Paris à la maison (11-28).

Selon L’Indépendant, ce sont les deux hommes eux-mêmes qui ont proposé cette mise en retrait, dans l’intérêt du collectif. Marty, figure emblématique de la maison sang et or, n’est plus l’entraîneur en chef. Bastide, en charge de la défense et des skills, quitte lui aussi le staff.

Le tout après un début de saison poussif, qui laisse Perpignan à la 14e place du Top 14 après 5 journées, sans aucune victoire au compteur, ni le moindre point au classement.

Élissalde et Dubois dans le viseur ?

Toujours selon L’Indépendant, deux noms ressortent avec insistance pour venir renforcer l’organigramme : Jean-Baptiste Élissalde, passé par Toulouse, les Bleus et le MHR, et Jean-Frédéric Dubois (Paris, Montauban, Bayonne, Dax), deux techniciens expérimentés, déjà passés par des structures de haut niveau.

Aucun des deux n’est encore officiellement engagé. Le board catalan veut agir vite pour redonner de l’élan à une équipe qui doute. Le CV de Fabrice Estebanez, en poste à Bourg-en-Bresse, serait aussi étudié.

Contrairement à celui de l'ancien adjoint de Fabien Galthié chez les Bleus, Laurent Labit. Ce dernier souhaiterait en effet un poste de manager. "Christian Labit (54 ans), de son côté, n’a pas été contacté", ajoute l'Indépendant.

Avec déjà 5 défaites en autant de matchs, l’urgence est là. Le prochain rendez-vous face à Lyon s’annonce comme un premier test grandeur nature pour ce nouveau cycle. Les supporters, eux, attendent des actes forts.