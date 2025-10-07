Top 14. L’USAP cherche son nouveau staff : Élissalde… et les autres pistes chaudes
TOP 14. Élissalde, Dubois, Estebanez : trois noms qui font parler à Aimé-Giral. Crédit image : Screenshot Youtube TOP 14
Marty et Bastide quittent leurs postes. L’USAP, lanterne rouge du Top 14, se prépare à écrire un nouveau chapitre. Élissalde et Dubois sont sur les rangs.

“Pour le bien du club”

Ce lundi matin, l’USAP a vécu un tournant majeur. D’un commun accord avec le club, David Marty et Gérald Bastide ont décidé de se retirer de leurs fonctions respectives. Une décision forte, née d’un long processus de discussions internes entamé après la claque reçue contre Paris à la maison (11-28).

Selon L’Indépendant, ce sont les deux hommes eux-mêmes qui ont proposé cette mise en retrait, dans l’intérêt du collectif. Marty, figure emblématique de la maison sang et or, n’est plus l’entraîneur en chef. Bastide, en charge de la défense et des skills, quitte lui aussi le staff.

Le tout après un début de saison poussif, qui laisse Perpignan à la 14e place du Top 14 après 5 journées, sans aucune victoire au compteur, ni le moindre point au classement.

Élissalde et Dubois dans le viseur ?

Toujours selon L’Indépendant, deux noms ressortent avec insistance pour venir renforcer l’organigramme : Jean-Baptiste Élissalde, passé par Toulouse, les Bleus et le MHR, et Jean-Frédéric Dubois (Paris, Montauban, Bayonne, Dax), deux techniciens expérimentés, déjà passés par des structures de haut niveau.

Aucun des deux n’est encore officiellement engagé. Le board catalan veut agir vite pour redonner de l’élan à une équipe qui doute. Le CV de Fabrice Estebanez, en poste à Bourg-en-Bresse, serait aussi étudié.

Contrairement à celui de l'ancien adjoint de Fabien Galthié chez les Bleus, Laurent Labit. Ce dernier souhaiterait en effet un poste de manager. "Christian Labit (54 ans), de son côté, n’a pas été contacté", ajoute l'Indépendant.

Avec déjà 5 défaites en autant de matchs, l’urgence est là. Le prochain rendez-vous face à Lyon s’annonce comme un premier test grandeur nature pour ce nouveau cycle. Les supporters, eux, attendent des actes forts.

Vous devez être connecté pour pouvoir participer aux commentaires
Cet article ne contient aucun commentaire, soyez le premier à en poster un !

Derniers articles

 News
Jack Willis, Bielle-Biarrey, Fall, Toulouse… Le palmarès complet de la Nuit du Rugby
News
TOP 14. Jelonch retrouve son poste, Capuozzo enfin ? La compo probable du Stade Toulousain face à l’UBB
News
L'explosif Toulouse/Bordeaux et le bouillant Clermont/Toulon à quelle heure et sur quelle chaîne ?
News
''Ce n'est pas que pour qu'Antoine gagne le plus d'argent'', après Dupont et Alldritt, Mola s'exprime sans filtre sur le Salary Cap
News
VIDEO. Passe au pied téléguidée + envol de Mathis Lebel = essai façon super-héros pour le Stade Toulousain
News
TOP 14. 122kg, 18 sélections : qui est cet international méconnu qui débarque au Stade Français avec effet immédiat ?
News
TOP 14. 0 point et première sentence : l'USAP se sépare de deux historiques du club
News
RUGBY. Connaissiez-vous l’histoire (touchante) qui se cache derrière le look animal de Sébastien Chabal ?
News
TOP 14. ''Il y a une bonne énergie dans le groupe'' : Paul Graou pas (encore) inquiet pour le Stade Toulousain
News
VIDEO. TOP 14. Comment le Stade Toulousain a explosé en 10 minutes face à un Aviron Bayonnais survolté ?
Vidéos
VIDÉO. Top 14. En forme internationale, Louis Bielle-Biarrey (UBB) rentre dans l’histoire