141 sélections : Renfort de poids chez les All Blacks pour la tournée d’automne

Blessé à l’épaule, le légendaire Beauden Barrett avait dû manquer la fin de la compétition il avait donc été remplacé par le dynamiteur Damian McKenzie.

Les All Blacks n’ont (encore) pas vécu un Rugby Championship. De nouveau très attendus au nom de leur statut, les hommes de Scott Robertson ont terminé 2ème de la compétition, malgré leurs victoires dans la double-confrontation face à l’Australie.

Il faut dire que leur défaite face à l’Argentine leur a coûtée cher. Arriveront-ils alors avec un statut de favori en Europe cet automne ?

RESUME VIDEO. Les All Blacks renversent une fois de plus les Wallabies et gâchent la sortie de Slipper

En tous cas, les coéquipiers de Will Jordan vont récupérer un élément de base de leur équipe. En effet, Beauden Barrett va revenir dans le groupe.

Blessé à l’épaule, le légendaire demi d’ouverture aux 141 sélections avait dû manquer la fin de la compétition il avait donc été remplacé par le dynamiteur Damian McKenzie.

Son absence sera donc moins longue que prévue et il viendra animer le jeu des All Blacks dès la rencontre de gala prévue face à l’Irlande aux Etats-Unis le 1er novembre.

4 absences notables

Une bonne nouvelle pour les NZ, qui devront en revanche se passer de Vaa'i, Lomax, Narawa et Hotham.

VIDEO. Préparez les mouchoirs : Ce moment hors du temps où Caleb Clarke n'a pu retenir ses larmes en avant-match

Pas facile dans ces conditions de tenir son rang perpétuellement. Heureusement, les Blacks pourront compter sur des leaders comme Ardie Savea ou Will Jordan qui demeurent toujours au rendez-vous.