141 sélections : Renfort de poids chez les All Blacks pour la tournée d’automne
Barrett est de retour. Screenshot : SkySports
Blessé à l’épaule, le légendaire Beauden Barrett avait dû manquer la fin de la compétition il avait donc été remplacé par le dynamiteur Damian McKenzie.

Les All Blacks n’ont (encore) pas vécu un Rugby Championship. De nouveau très attendus au nom de leur statut, les hommes de Scott Robertson ont terminé 2ème de la compétition, malgré leurs victoires dans la double-confrontation face à l’Australie.

Il faut dire que leur défaite face à l’Argentine leur a coûtée cher. Arriveront-ils alors avec un statut de favori en Europe cet automne ?

En tous cas, les coéquipiers de Will Jordan vont récupérer un élément de base de leur équipe. En effet, Beauden Barrett va revenir dans le groupe.

Son absence sera donc moins longue que prévue et il viendra animer le jeu des All Blacks dès la rencontre de gala prévue face à l’Irlande aux Etats-Unis le 1er novembre.

4 absences notables

Une bonne nouvelle pour les NZ, qui devront en revanche se passer de Vaa'i, Lomax, Narawa et Hotham. 

Pas facile dans ces conditions de tenir son rang perpétuellement. Heureusement, les Blacks pourront compter sur des leaders comme Ardie Savea ou Will Jordan qui demeurent toujours au rendez-vous.

