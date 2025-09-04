TOP 14. Spring prolonge, fin du feuilleton Patat-Travers, l’Aviron veut surfer sur sa vague
Tom Spring reste à Bayonne jusqu’en 2028. crédit photo : screenshot Aviron Bayonnais
Entre la prolongation de son ailier star Tom Spring, la confirmation du manager Grégory Patat et un recrutement ciblé, le club basque veut continuer de grandir sans renier son identité.

À Bayonne, on n’a pas eu le temps de savourer très longtemps la première demi-finale de Top 14 de l’histoire du club. L’été a été animé, entre feuilletons contractuels, mercato agité et préparation de la saison 2025-2026. Mais l’essentiel est là : l’Aviron avance, et il avance avec ses cadres.

Une prolongation qui en dit long

La bonne nouvelle est tombée cette semaine : Tom Spring, 22 ans, prolonge jusqu’en 2028. L’ailier, révélation de la saison dernière et désormais international, était déjà sous contrat jusqu’en 2026, mais les dirigeants n’ont pas traîné pour blinder leur pépite.

Courtisé par d’autres clubs, Spring n’a jamais caché son envie de rester à Jean-Dauger. Son essai décisif en barrage face à Clermont a marqué les esprits, et sa fidélité renforce le sentiment que Bayonne est plus qu’un simple tremplin. Cerise sur le gâteau, la rumeur d’une arrivée de son frère Max, actuellement au Racing 92, commence à circuler.

Le feuilleton Patat-Travers

Mais la prolongation qui a fait couler le plus d’encre reste celle du manager Grégory Patat. Après dix mois de discussions, il a trouvé un accord pour rester jusqu’en 2028. Rien n’a encore été signé, mais le groupe respire : Machenaud et d’autres cadres avaient exprimé leur besoin de stabilité. "Est-ce que c'est signé ? J'ai donné mon accord...", a soufflé Patat à Sud Ouest. Derrière lui, l’ombre de Laurent Travers plane, fraîchement arrivé dans l’organigramme, mais le message est clair : l’Aviron veut s’appuyer sur ce qui marche.

Galthié ? ''Le meilleur entraîneur… et la plus grande m**** sur le plan humain'', Quercy n'a pas oubliéGalthié ? ''Le meilleur entraîneur… et la plus grande m**** sur le plan humain'', Quercy n'a pas oublié

Côté terrain, Bayonne a choisi la stabilité pour entamer le championnat. Pour le déplacement à Perpignan, Patat alignera une équipe d’habitués, avec seulement une recrue, Emerick Setiano, dans le XV de départ. Les nouvelles têtes comme Alexandre Fischer ou Herschel Jantjies devraient rapidement trouver leur place, mais le staff mise d’abord sur le vécu collectif.

L’ambition est de confirmer. Après avoir fait tomber Jean-Dauger à guichets fermés toute la saison et s’être offert une demi-finale face au Stade Toulousain, Bayonne doit montrer qu’il peut durer dans le haut du tableau. Le recrutement ciblé et l’expérience accumulée doivent permettre de franchir un cap. L’Aviron veut désormais s’imposer comme une place forte durable du Top 14.

Et avec un effectif mêlant jeunesse - Spring en tête - et vieux briscards comme Machenaud ou Iturria, les Basques ont de quoi continuer à bousculer l’ordre établi. 

